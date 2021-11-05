"Укргазбанк" подписал соглашения с крупнейшим частным банком ОАЭ на 35 млн долларов
Государственный "Укргазбанк" заключил первые соглашения с крупнейшим частным банком ОАЭ Mashreq bank по структурированному торговому финансированию.
Об этом сообщает пресс-служба украинского госбанка.
Отмечается, что сумма сделок – около 35 млн долларов США, сроком до 60 дней.
"Это означает, что Украина будет импортировать нефтепродукты для дальнейшей переработки и экспорта уже готовой продукции", – пояснили в банке.
В "Укргазбанке" добавили, что соглашение поддержала Международная финансовая корпорация, а Mashreq bank выступил подтверждающим банком.
Mashreq bank является крупнейшим частным банком в ОАЭ, имеет филиалы в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке.
"Банк видит значительные перспективы на украинском рынке, а мы, в свою очередь, надеемся на плодотворное взаимодействие", - заявили в "Укргазбанке".
Экономическая правда
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