Екс-керівників "Укргазбанку" підозрюють у привласненні 39 мільйонів

Двом колишнім топ-посадовцям АБ "Укргазбанк" та керівникові комерційної структури повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції.

Зазначається, що співробітники, ГПУ, Нацполіції та ДБР "викрили злочинну "схему" по виведенню та заволодінню коштами АБ "Укргазбанк".

"Встановлено, що, окрім екс-заступника голови правління цього банку, до злочину причетні колишній член спостережної ради та керівник комерційної структури", - йдеться у повідомленні.

У поліції стверджують, що для виведення державних грошей та їхнього заволодіння фігуранти створили підконтрольне їм підприємство.

"Для потреб банківської установи у підприємства було орендовано нежитлові приміщення, про що було укладено відповідний договір. Однак, банк фактично не користувався ними. Незважаючи на це, на об’єктах було проведено ремонтно-будівельні роботи. Також, посадовці не змогли надати документальне підтвердження необхідності використання зазначених приміщень", - зазначають правоохоронці.

Протягом 2008-2009 років за оренду приміщень та проведення ремонтних робіт на рахунки комерційної структури було перераховано 39 мільйонів гривень.

"Таким чином, злочинним діями колишніх посадовців АБ "Укргазбанк" завдано збитків на зазначену суму", - підсумовують у поліції.

11 лютого колишньому члену спостережної ради АБ "Укргазбанк", заступнику голови правління банку та керівникові підприємства повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.