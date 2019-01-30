Гривня немного снизилась к доллару

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 30 января на уровне 27,77 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,72 гривни (на 29 января - 31,73 гривни).

Напоминаем:

29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,77 гривни за доллар.

29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни за доллар.

Экономическая правда