Маршрутки должны исчезнуть как класс — Омелян

В больших городах пассажирские перевозки должны осуществлять большие автобусы, а так называемые "маршрутки" должны исчезнуть как класс.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире одного из телеканалов.

"Я убежден, что альтернативы большим автобусам в больших городах нет. Все маршрутки должны исчезнуть как класс - в Киеве, Днепре, Харькове. Их не может быть, они не имеют права на жизнь", - заявил Омелян.

"Это (ситуация с маршрутными такси в Украине - ред) было вызвано, видимо, бесконтрольностью и другими проблемами, но так происходить не может", - сказал министр.

Также он анонсировал проверки в сфере пассажирских перевозок, поскольку с 1 января мораторий на проверки бизнеса остановлен.

По словам Омеляна , планируется проверять не только подвижной состав, который осуществляет перевозку, но и автобазы, состояние водителей.

Ранее сообщалось, что Львов может стать первым областным центром Украины без маршруток.

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Экономическая правда