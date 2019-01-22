Маршрутки повинні зникнути як клас — Омелян

У великих містах пасажирські перевезення повинні здійснювати великі автобуси, а так звані "маршрутки" повинні зникнути як клас.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі одного з телеканалів.

"Я переконаний, що альтернативи великим автобусам у великих містах немає. Всі маршрутки повинні зникнути як клас - в Києві, Дніпрі, Харкові. Їх не може бути, вони не мають права на життя", - заявив Омелян.

"Це (ситуація з маршрутними таксі в Україні - ред) було викликано, мабуть, безконтрольністю та іншими проблемами, але так відбуватися не може", - сказав міністр.

Також він анонсував перевірки в сфері пасажирських перевезень, оскільки з 1 січня мораторій на перевірки бізнесу зупинений.

За словами Омеляна, планується перевіряти не тільки рухомий склад, який здійснює перевезення, а й автобази, стан водіїв.

Раніше повідомлялося, що Львів може стати першим обласним центром України без маршруток.

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Економічна правда