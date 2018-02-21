Автобусная реформа: когда завершится эра желтых "Богданов"

В Мининфраструктуры анонсировали "автобусную" реформу: к чему готовиться перевозчикам и пассажирам, и когда в Украине завершится эра маршруток. (Укр.)

В Україні стартувала реформа ринку автобусних перевезень.

7 лютого уряд затвердив зміни до двох постанов, які стосуються порядку проведення конкурсу на регулярних автобусних маршрутах та правил надання послуг на автомобільному транспорті.

Кожен українець, який користується послугами перевізників, напевно, погодиться, що вони не надаються на належному рівні, і реформу варто було почати набагато раніше.

Вказані зміни, за словами представників Міністерства інфраструктури, в першу чергу, поліпшать життя пасажирів. Зміни стосуються покращення безпеки та якості перевезень, створення належних умов для людей з інвалідністю.

Крім того, за очікуваннями урядовців, внаслідок автобусної реформи з українських доріг повинні зникнути так звані жовті "Богдани".

Що зміниться у цій сфері, до чого готуватися перевізникам і пасажирам та коли в Україні завершиться ера маршруток, розповідає ЕП.

Конкурсний підхід

В Україні існує кілька видів автобусних перевезень: міські, приміські, міжміські, внутрішньообласні, міжобласні та міжнародні. Останніх реформа не торкнеться, оскільки, за запевненням представників Мінінфраструктури, там і так все добре функціонує.

Для всіх інших перевізників, які хочуть "отримати маршрут", зберігається конкурсний підхід, але для міжобласних він буде проходити за заявницьким принципом.

Як це працює? Перевізник подає перелік документів, підтверджує, що відповідає вичерпному списку вимог, отримує дозвіл на перевезення пасажирів і починає працювати.

Переможець конкурсу укладатиме договір на п'ять років. Угоду можна продовжити ще на п'ять років, якщо не буде порушень і перевізник інвестуватиме в оновлення автопарку.

Якщо на отримання маршруту подаються два чи три перевізники і всі вони відповідають мінімальним вимогам щодо безпеки та якості і мають усі документи, то дозвіл надається усім.

Далі працюють базові правила ринкової економіки: компанії пропонують пасажиру найкращі умови, а він обирає перевізника.

Бальна система

Конкурс щодо міських, приміських, міжміських та внутрішньообласних маршрутів буде проходити за суттєво зміненою "бальною" системою.

"Якщо раніше бали перевізнику нараховували за кількість працівників і транспортних засобів, то тепер пріоритетом стали екологічність, якість і доступність для осіб з обмеженими можливостями", — зазначає директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктор Сасін.

За цією системою не існує максимальної кількость балів, яку перевізник може отримати на конкурсі. Також відсутній так званий нижній поріг для входу, тобто хто кращий, той і переміг.

За що перевізник може отримати бали?

Екологічність. Чим вищої категорії екологічності транспортний засіб (Євро-3 — Євро-6), тим більше балів нараховується за кожен з них.

"Це просто порахувати: є сертифікат і є автобус, за який отримуєш певну кількість балів. За Євро-6 — шість балів, за Євро-5 — п'ять балів. Все просто і зрозуміло", — розповідає Сасін.

Також бали даються за низькопідлогові автобуси. За кожен з них перевізник може отримати п'ять балів. За електробус дають сім балів, за автобуси на економічних видах пального (газодизель чи гібрид) — п'ять балів.

Автобуси для перевезення людей з інвалідністю оцінюються найвище — за них дають вісім балів.

"Щодо цих транспортних засобів ми врахували 99,9% пропозицій уповноваженого президента із справ людей з інвалідністю. Таким чином ми виконали майже всі європейські вимоги", — каже представник Мінінфраструктури.

З 2019 року перевізник буде зобов'язаний на приміських і міських маршрутах мати в автопарку не менше 35% таких транспортних засобів, а після 2020 року — 50%.

Крім "плюсів", перевізник може отримати "мінуси" за порушення правил безпеки.

"Якщо протягом року у ДТП з вини перевізника постраждала людина, і це доведено в суді, то з нього знімають десять балів", — пояснює Сасін.

Коли зникнуть маршрутки

"Маршруток немає. Вільний ринок та конкуренція спонукають переходити на комфортабельні неолайнери", — йдеться у презентації Мінінфраструктури, оприлюдненій главою відомства Володимиром Омеляном у день ухвалення цих змін.

"Мільйони людей в Україні будуть користуватися не морально і фізично зношеними маршрутками, часто нелегально переробленими з вантажних мікроавтобусів, а сучасними, комфортними, безпечними автобусами", — пообіцяв міністр.

Омелян додав, що ситуація на ринку автобусних перевезень зміниться вже скоро. Коли саме маршрутки зникнуть з доріг, Омелян не повідомляє.

"Ця реформа не всеохоплююча, вона відбувається на рівні двох постанов. Щоб кардинально змінити ситуацію, треба ухвалити зміни до закону про автомобільний транспорт. Тут нема великих ілюзій, що завтра маршрутки зникнуть.

Ми зробили перший крок, щоб трохи оновити рухомий склад і дати можливість пасажиру та перевізнику відчути, що ми йдемо до оновлення", — сказав Сасін.

Він наголосив, що в країнах східної Європи такі реформи тривали шість-вісім років. "Перші зміни в Україні зробимо протягом року, а далі треба вносити зміни до закону", — розповів посадовець.

На питання, коли реформа буде завершена, він відповів: "Я оптиміст, я би сказав — через три-п'ять років. Це моя суб'єктивна думка, але перші зміни ми відчуємо до кінця 2018 року".

Згори донизу

У міністерстві запевняють, що зміни в постанови пройшли багато кіл погоджень, громадських обговорень та отримали підтримку 95% великих асоціацій України.

"Зміни довго обговорювалися, і нам вдалося знайти баланс. Реформа не така кардинальна, яка рубає все згори донизу. Бізнес повинен прилаштуватися. Це перші кроки, які покажуть, що треба і можна змінювати", — сказав Сасін.

Представник Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Володимир Балін підтвердив ЕП: вказані зміни з ними обговорювалися.

"У нас були зауваження. Деякі з них не врахували, але ми погодили зміни. Загалом — це крок уперед. Є ще певні технічні деталі, але сподіваємося, що вони будуть враховані", — розповів він.

Голова асоціації "Автоперевізники Київщини" Олексій Павленко сказав, що її члени активно критикували запропоновані зміни, але у підсумку схвалили проведення реформи.

Представники ще однієї асоціації перевізників відмовилися від коментарів до оприлюднення вказаних документів в "Урядовому кур'єрі".

Наразі Мінінфраструктури допрацьовує документи з Мінсоцполітики та уповноваженим із справ людей з інвалідністю.

"Будуть внесені технічні зміни з точки зору зауважень Мінсоцполітики. Вони цілком адекватні, ми їх приймаємо. Жодних фундаментальних змін порівняно з тим, що було ухвалено 7 лютого, не буде", — кажуть у Мінінфраструктури.

Очікується, що постанови будуть опубліковані і набудуть чинності наступного тижня.