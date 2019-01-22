Оффшор партнера Грановского пытается отменить штраф АМКУ табачному монополисту

Хозяйственный суд Киева назначил экспертизу по делу по иску кипрской компании "Лидертано Холдингс ЛТД" против АМКУ.

Об этом свидетельствует постановление суда от 22 ноября 2018 года, сообщают "Наші гроші".

Бенефициарным владельцем "Лидертано Холдингс Лтд" выступает бизнес-партнер нардепа от БПП Александра Грановского Борис Кауфман. Истец является учредителем ООО "Тедис Украина" и требует признать недействительными и отменить решение Антимонопольного комитета в деле о сигаретном монополизме компании "Тедис Украина", а именно:

- Отменить решение АМКУ об отказе в назначении экспертизы (протокол заседания №57 от 16.08.2016)

- Отменить решение АМКУ от 16.12.2016 №551-р (финальное по делу "Тедиса" решение, согласно которому компания получила 431,20 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на сигаретном рынке в период с 2013 по сентябрь 2015 года)

Дело по иску "Лидертано Холдингс" против АМКУ открыто в июле 2018 года. Также в рамках этого дела истец пытался добиться принятия мер обеспечения иска, однако безуспешно.

В ходатайстве о назначении экспертизы указано, что в разных пунктах решение для определения доли рынка АМКУ использует различные значения по объемам производства и реализации сигарет в Украине и "Тедисом". В частности, истец отметил, что антимонопольщики вычислили рыночную долю "Тедиса" в размере 99,28% на основе физически невозможных показателей.

Для объективного рассмотрения дела, отметили в "Лидертано Холдингс", необходимо корректно установить объем рынка и долю "Тедиса" на нем, механизмы ценообразования на услуги торговцев сигаретами и обоснованность доходов, полученных ими. Это требует специальных знаний, а следовательно - привлечение соответствующих экспертов.

Суд поддержал ходатайство истца, который покроет расходы по оплате экспертизы.

Заметим, что АМКУ выступал против назначения экспертизы. При этом Комитет имеет законную возможность проводить необходимые експетризы. Однако государственный бюджет не выделяет на это финансирование.

В частности, ответчики сообщили суду, что "Тедис" воспользовался своим правом на обжалование основного решения АМКУ, при этом проиграл дело в касации и уже оплатил большую часть штрафа.

Напомним, что после проигрыша "Тедисом" дела №910 / 3047/17 против АМКУ, в судебную тяжбу включился ее другой кипрский соучредитель - "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед". Эта компания обратилась в апелляционный хозяйственный суд с жалобой на решение суда первой инстанции по указанному делу. В связи с открытым производством суд остановил выполнение решений судов первой и апелляционной инстанции в основной уже фактически проигранной "Тедисом" делу.

Из общей суммы штрафа в 431,20 млн грн, "Тедис" не оплатил 131 млн грн. АМКУ сформировало иск к компании с требованием взыскания 562 580 000 грн штрафа и пени. Однако, 14 ноября Хозяйственный суд Одесской области приостановил производство по этому делу, ссылаясь на активное дело "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед" против АМКУ.

ООО "Тедис Украина" зарегистрировано на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Ебромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед".

Напомним, ранее антикоррупционеры назвали основных лоббистов табачных компаний в Верховной Раде.