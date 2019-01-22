Офшор партнера Грановського намагається скасувати штраф АМКУ тютюновому монополісту

Господарський суд Києва призначив експертизу у справі за позовом кіпрської компанії "Лідертано Холдінгс ЛТД" проти АМКУ.

Про це свідчить ухвала суду від 22 листопада 2018 року, повідомляють "Наші гроші".

Бенефіціарним власником "Лідертано Холдінгс Лтд" виступає бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського Борис Кауфман. Позивач є засновником ТОВ "Тедіс Україна" і вимагає визнати недійсними та скасувати рішення Антимонопольного комітету у справі про цигарковий монополізм компанії "Тедіс Україна", а саме:

- Скасувати рішення АМКУ про відмову у призначенні експертизи (протокол засідання №57 від 16.08.2016)

- Скасувати рішення АМКУ від 16.12.2016 №551-р (фінальне у справі "Тедіса" рішення, згідно з яким компанія отримала 431,20 млн грн штрафу за зловживання монопольним становищем на цигарковому ринку у період з 2013 по вересень 2015 року.)

Справу за позовом "Лідертано Холдінгс" до АМКУ відкрито у липні 2018 року. Також у межах цієї справи позивач намагався добитись вжиття заходів забезпечення позову, однак безуспішно.

У клопотанні про призначення експертизи зазначено, що у різних пунктах рішення для визначення частки ринку АМКУ використовує різні значення щодо обсягів виробництва та реалізації сигарет в Україні та "Тедісом". Зокрема, позивач відмітив, що антимонопольники вирахували ринкову частку "Тедіса" у розмірі 99,28% на основі фізично неможливих показників.

Для об’єктивного розгляду справи, зазначили у "Лідертано Холдінгс", необхідно коректно встановити обсяг ринку і частку "Тедіса" на ньому, механізми ціноутворення на послуги торговців сигаретами і обґрунтованість доходів, отриманих ними. Це потребує спеціальних знань, а отже – залучення відповідних експертів.

Суд підтримав клопотання позивача, який покриє витрати по оплаті експертизи.

Зауважимо, що АМКУ виступав проти призначення експертизи. При цьому Комітет має законну можливіть проводити необхідні експетризи. Однак державний бюджет не виділяє на це фінансування.

Зокрема, відповідачі повідомляли суду, що "Тедіс" скористався своїм правом на оскарження основного рішення АМКУ, при цьому програв справу у касації і вже сплатив більшу частину штрафу.

Нагадаємо, що після програшу "Тедісом" справи №910/3047/17 проти АМКУ, у судову тяжбу включився її інший кіпрський співзасновник – "Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед". Ця компанія звернулася до апеляційного господарського суду із скаргою на рішення суду першої інстанції у згаданій справі. У зв’язку з відкритим провадженням суд зупинив виконання рішень судів першої і апеляційної інстанції в основній уже фактично програній "Тедісом" справі.

Із загальної суми штрафу у 431,20 млн грн, "Тедіс" не сплатив 131 млн грн. АМКУ сформувало позов до компанії із вимогою стягнення 562,58 млн грн штрафу і пені. Однак, 14 листопада Господарський суд Одеської області зупинив провадження у цій справі, посилаючись на активну справу "Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед" проти АМКУ.

ТОВ "Тедіс Україна" зареєстроване на чотири кіпрські компанії "Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед", "Ебромар Індастріз Лімітед", "Лідертано Холдінгс Лтд" та "Пласідо Холдінгз Лімітед".

Нагадаємо, раніше антикорупціонери назвали основних лобістів тютюнових компаній у Верховній Раді.