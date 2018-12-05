Антимонопольщики "усложнили жизнь" табачному монополисту "Тедис"

Антимонопольный комитет отменил ряд разрешений на согласованные действия, выданные в ноябре 2011 года сроком на 10 лет крупнейшему дистрибьютору сигарет "Тедис Украина".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно обнародованному решению АМКУ, решение о выдаче в 2011 году разрешений принималось при неполном выяснении обстоятельств, на основании информации заявителя по поводу прогнозированных долей, которые "Мегаполис" будет занимать на табачном рынке в результате заявленных концентраций и согласованных действий, при том, что рынок был монополизирован уже в 2013 году.

В результате расследования АМКУ выяснил, что "Мегаполис" в период 2013 года – девяти месяцев 2015 года злоупотреблял монопольным положением на рынке, тогда как согласованные действия, разрешение на которые были выданы комитетом в ноябре 2011 года создали длительные (до ноября 2021 года) барьеры для вступления в монополизированный рынок потенциальных конкурентов.

В связи с этим данные решения отменены.

В ведомстве отметили, что решение может быть обжаловано в Хозяйственном суде города Киева в двухмесячный срок со дня его получения.

Как сообщалось, АМКУ в конце 2016 года наложил на "Тедис Украина" штраф в размере 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением, однако компания обжаловала это решение в суде. Позже Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил необходимость уплаты этого штрафа.

В конце марта 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что в рамках расследования дела "монополиста табачного рынка Украины" проведено более 100 обысков.

Компания является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляет более 99%.

Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП: Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста