Штраф на 4,7 миллиарда: АЗС Коломойского выиграли апелляцию, АМКУ будет подавать кассацию

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Шестой апелляционный админсуд отклонил жалобу АМКУ на решение Окружного админсуда Киева по делу ПАО "Укрнафта".

Об этом сообщила в Facebook глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская.

"Мягко говоря, с удивлением узнали об отказе Шестого апелляционного административного суда в удовлетворении апелляционной жалобы Комитета по решению Окружного административного суда города Киева по делу ПАО "Укрнафта", - написала она.

По ее словам, компания "сейчас пытается "отбиться" от штрафа Комитета в 4,7 миллиарда гривен, наложенного за участие в заговоре на рынке горючего".

"Через суды она пытается обжаловать право Комитета использовать при рассмотрении дел материалы досудебного расследования по уголовному производству, в этом случае – Национального антикоррупционного бюро.

Впрочем, данное решение апелляционной инстанции, как и предыдущее – в ОАСК, мы считаем противоречащим правоприменительной практике Верховного Суда", - заявила глава АМКУ.

По словам Пищанской, в Комитете ожидают полный текст решения для анализа мотивов апелляционной инстанции и будут подавать кассацию.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн.

Речь идет о ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторах АЗС (в т. ч. ПАО "Укрнафта").

Дело касается цен на светлые нефтепродукты. Установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 АЗС. Они работают под разными брендами во всех регионах, а их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.

Дело по возможному сговору на рынке топлива АМКУ открыл в 2016 году.

Связанная с группой Приват "Укртатнафта" заявляет, что штраф Антимонопольного комитета в 2,9 миллиарда гривень по сговору в 2016 году на рынке топлива является противоправным, ведь Комитет не учел предоставленных компанией экспертиз.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

Экономическая правда