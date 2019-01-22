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Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 миллионов евро

Вторник, 22 января 2019, 14:20

Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570 млн евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК, передает Европейская правда.

"Европейская Комиссия оштрафовала Mastercard на 570 566 000 евро за ограничения возможностей для торговцев воспользоваться лучшими условиями, предложенными банками в других местах единого рынка, в нарушение антимонопольных правил ЕС", - говорится в сообщении.

Еврокомися в 2013 году открыла расследование, которое показало, что из-за международных правил эквайринга Mastercard розничные продавцы платили больше за банковские услуги, чтобы получать платежи по карточкам, чем если бы они были свободны в поисках других подобных услуг. Это привело к росту цен для розничных продавцов и потребителей, ограничению трансграничной конкуренции и к искусственной сегментации единого рынка.

Mastercard является второй по величине платежной системой в Европейской экономической зоне (EEA) с точки зрения выдачи потребительских карт и стоимости операций.

"Европейские потребители используют платежные карточки каждый день, покупая еду или одежду или делая покупки в Интернете. Запрещая торговцам искать лучшие условия, предлагаемые банками других государств-членов, правила Mastercard искусственно повышали затраты на карточные платежи в ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Карточные платежи играют ключевую роль на едином рынке ЕС, как для внутренних операций, так и для платежей за рубежом или через Интернет. Европейские потребители и предприятия проводят больше половины своих безналичных расчетов через карты.

Напомним, недавно Mastercard объявила об изменении правил автоматического списания средств с карт.

Европейская правда

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Еврокомиссия MasterCard

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