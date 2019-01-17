Mastercard положит конец автоматическому списанию средств с карт

Международная платежная система Mastercard объявила об изменении правил автоматического списания средств с карт.

Об этом сообщает FinClub.

Теперь для каждого регулярного списания продавцы контента и услуг должны получать явное согласие клиента на такие операции, а также присылать им инструкции по отмене подписки перед окончанием бесплатного пробного периода и с каждой оплатой.

Инструкции могут быть отправлены по электронной почте или SMS. В них должна содержаться информация о наименовании сервиса, сумме и дате платежа, а также пояснение, как отменить подписку, чтобы избежать списание денег. Если клиент не отменит подписку, такая инструкция должна прилагаться к каждой квитанции об оплате.

Напомним, на украинский рынок выходит крупнейший конкурент Mastercard и Visa - китайская платежная система UnionPay International.

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