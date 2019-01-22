Єврокомісія оштрафувала Mastercard на 570 мільйонів євро

Європейська комісія оштрафувала платіжну систему Mastercard на 570 млн євро за порушення антимонопольних правил ЄС.

Про це йдеться у повідомленні пресс-служби ЄК, передає Європейська правда.

"Європейська Комісія оштрафувала Mastercard на 570 566 000 євро через обмеження можливостей для торговців скористатися кращими умовами, запропонованими банками в інших місцях єдиного ринку, в порушення антимонопольних правил ЄС", - йдеться у повідомленні.

Єврокоміся у 2013 році відкрила розслідування, яке показало, що через міжнародні правила еквайрингу Mastercard роздрібні продавці платили більше за банківські послуги, щоб отримувати платежі за картками, ніж якби вони були вільні у пошуках інших подібних послуг. Це призвело до зростання цін для роздрібних продавців і споживачів, до обмеженою транскордонної конкуренції і до штучної сегментації єдиного ринку.

Mastercard є другою за розміром платіжною системою в Європейській економічній зоні (EEA) з точки зору видачі споживчих карток та вартості операцій.

"Європейські споживачі використовують платіжні картки щодня, коли вони купують їжу або одяг або роблять покупки в Інтернеті. Забороняючи торговцям шукатии кращі умови, що пропонуються банками інших держав-членів, правила Mastercard штучно підвищували витрати на карткові платежі, завдаючи шкоди споживачам і роздрібним торговцям в ЄС", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Карткові платежі відіграють ключову роль на єдиному ринку ЄС, як для внутрішніх операцій, так і для платежів за кордоном або через Інтернет. Європейські споживачі та підприємства проводять більше половини своїх безготівкових розрахунків через картки.

Нагадаємо, раніше Mastercard оголосила про зміну правил автоматичного списання коштів із карт.

Європейська правда