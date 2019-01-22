Подільсько-Воскресенcький міст відкриють за 2 роки — Кличко

олег тоцький

За півтора – два роки в столиці планують відкрити автомобільне транспортне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє прес-служба міського голови.

"Нині на Подільсько-Воскресенському мосту ведуться роботи з монтажу в’язів. Зараз ви поки можете бачити іржаву конструкцію – це підпірки. Вже влітку ми їх приберемо і стане видно, який це красивий міст", – сказав він.

"Він буде дворівневий. Верхній рівень – для автотранспорту, знизу пройде гілка метрополітену", – наголосив Кличко.

За його словами, за всі роки на будівництво мосту витратили близько 5 мільярдів гривень бюджетних коштів. Для його завершення потрібно ще 7 мільярдів гривень.

"За умов належного фінансування потрібно приблизно 1,5-2 роки, щоб запустити спочатку автосполучення через міст. А потім можна говорити про будівництво метро", – сказав міський голова.

"Я знаю, що мешканці Троєщини дуже чекають на втілення цього проекту. Ми повинні його реалізувати. Багато мерів обіцяли, що добудують цей міст. Я теж обіцяв і хочу це зробити!", – додав Кличко.

Він наголосив, що місто вже розпочало великий інфраструктурний проект із подовження зеленої гілки київського метро на Виноградар. За словами мера, підготовчі роботи із спорудження 2 нових станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" вже розпочалися.

Нагадуємо:

Китайська China Railway International Group підтвердила завершення попереднього техніко-економічного обгрунтування проекту будівництва четвертої гілки метро у Києві.

Вартість будівництва оцінюють у 2 млрд доларів, при цьому 85% від прогнозованої вартості проекту пропонується забезпечити за рахунок кредиту від китайських фінансових установ.

За проектом будівництва нової лінії метрополітену її протяжність буде майже 30 км з 13-ма станціями. Також буде побудована пересадочна лінія протяжністю 1 км між кільцевою електричкою та новою четвертою лінією.

Для її експлуатації має бути споруджено два електродепо – основне "Троєщина" і друге – "Гатне". Передбачається, що будівництво триватиме 5 років. Розпочати його зможуть після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

Українська правда