Китайцы сделали шаг к строительству четвертой ветки метро в Киеве

China Railway International Group подтвердила завершение предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства четвертой ветки метро в Киеве.

Об этом сообщил заместитель главы Киевгоргосадминистрации Дмитрий Давтян, передает "Интерфакс-Украина".

"… Вместе с представителями украинской делегации встретился с руководством China Railway International Group. От главы правления компании получил официальное письмо, которым официально подтверждено завершение предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства четвертой ветки метро", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщается на сайте Мининстерства инфраструктуры Украины, China Railway передало подготовленное предварительное ТЭО строительства четвертой ветки метро в Киеве. Оценочная стоимость строительства, по мнению китайской стороны, составляет 2,5 млрд долларов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство четвертой линии столичного метрополитена начнется после достройки Подольско-Воскресенского моста и продлится пять лет. Стоимость строительства оценивается в 2 млрд долларов. При этом 85% прогнозируемой стоимости проекта предлагается обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

Напомним, 9 ноября "Киевметрострой" выиграл тендер на строительство ветки метро, ​​которая соединит станцию ​​"Сырец" и жилой массив Виноградарь.

Экономическая правда