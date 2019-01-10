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Польская авиакомпания отменяет рейсы в два украинских города

Четверг, 10 января 2019, 14:07

Польская авиакомпания LOT прекратит выполнять рейсы из города Быдгощ в Киев, а также временно приостановит полеты во Львов.

Об этом сообщает портал Pasazer.

Последние рейсы из Быдгоща во Львов и Киев проведут в третью неделю января. Рейсы во Львов намерены восстановить в апреле. По словам польского авиаперевозчика, это направление летом намного популярнее.

"Направление будет снова доступно для наших пассажиров в нынешнем летнем сезоне, то есть с начала апреля до конца сентября", - сказал Конрад Майшик из компании PLL LOT.

Из Быдгоща в Киев также летает бюджетный авиаперевозчик Ryanair.

Ранее LOT объявила об открытии рейсов из Львова в аэропорт Ольштын-Мазуры, а также увеличила количество рейсов на маршруте Варшава-Одесса.

Европейская правда

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