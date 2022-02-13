Украина направляет 17 миллиардов на гарантии безопасности полетов

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Кабинет министров на внеочередном заседании перераспределил 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов в условиях военных учений РФ в Черном море.

Об этом известно из распоряжения КМУ, премьер-министр Денис Шмигаль.

Сумму в 16,6 млрд грн выделят Министерству инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

Так, правительство увеличило расходы резервного фонда и уменьшило расходы по статье обслуживания государственного долга на одинаковую сумму – 16,6 млрд грн.

В распоряжении говорится, что средства будут находиться на эскроу-счетах Мининфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность полетов на территории Украины с 14 февраля и до "урегулирования внешнеполитических угроз".

Теперь Мининфраструктуры должно утвердить список воздушных судов, на которые будет распространяться предоставление госгарантий. После урегулирования угроз неиспользованные средства будут направлены на восстановление объемов резервного фонда бюджета.

Министерству финансов поручено обеспечить согласование перераспределения расходов с бюджетным комитетом Верховной Рады и внести соответствующие изменения в расписание бюджета.

Ранее в Офисе президента заявляли, что решение позволит в дальнейшем выполнять рейсы в Украину и из Украины.

Напоминаем:

С 14 февраля и до конца 19 февраля Российская Федерация проводит там военные учения. Как следствие, проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован.

Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – авиакомпании вынуждены прекратить полеты.

Кроме того, Украэрорух предупредил авиакомпанию о потенциально опасной зоне в воздушном пространстве над Черным морем.

Ряд авиакомпаний уже либо прекратил продажу билетов, либо отменил рейсы. Среди них – KLM, SkyUp, Ryanair.

Экономическая правда