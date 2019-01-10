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Польська авіакомпанія скасовує рейси до двох українських міст

Четвер, 10 січня 2019, 14:07

Польська авіакомпанія LOT припинить виконувати рейси з міста Бидгощ до Києва, а також тимчасово призупинить польоти до Львова.

Про це повідомляє портал Pasazer.

Останні рейси з Бидгоща до Львова та Києва здійснять у третій тиждень січня. Рейси до Львова мають намір відновити у квітні. За словами польського авіаперевізника, це сполучення влітку є набагато популярнішим.

"Сполучення буде знову доступне для наших пасажирів у цьогорічному літньому сезоні, тобто від початку квітня до кінця вересня", - сказав Конрад Майшик з компанії PLL LOT.

З Бидгоща до Києва також літає бюджетний авіаперевізник Ryanair.

Раніше LOT оголосила про відкриття рейсів зі Львова в аеропорт Ольштин-Мазури, а також збільшила кількість рейсів на маршруті Варшава-Одесса.

Європейська правда

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