Санкции России. Каких украинских бизнесменов наказал Путин
Четверг, 1 ноября 2018, 11:05
В РФ опубликовали перечень бизнесменов и компаний, против которых введены специальные экономические меры, существенно ограничивающие деятельность указанных лиц на территории России.
Санкции введены правительством РФ во исполнение указа президента Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".
Так, в список попали:
- Андрей Веревский, агрохолдинг "Кернел";
- Виталий Антонов, компания "Галнафтогаз" - сеть АЗС ОККО;
- Геннадий Боголюбов, группа "Приват";
Обновляется...
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