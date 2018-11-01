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Санкции России. Каких украинских бизнесменов наказал Путин

Четверг, 1 ноября 2018, 11:05

В РФ опубликовали перечень бизнесменов и компаний, против которых введены специальные экономические меры, существенно ограничивающие деятельность указанных лиц на территории России.

Санкции введены правительством РФ во исполнение указа президента Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Так, в список попали:

  • Андрей Веревский, агрохолдинг "Кернел";
  • Виталий Антонов, компания "Галнафтогаз" - сеть АЗС ОККО;
  • Геннадий Боголюбов, группа "Приват";

Обновляется...

санкции РФ

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