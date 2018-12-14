За самый большой ТРЦ предлагали 540 миллионов, но НБУ отменил торги

Национальный банк Украины отменил проведение 13 декабря голландского аукциона по продаже прав требования по двум кредитам ликвидируемого банка "Надра" Дмитрия фирташа, в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр Respublika.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

"Такое решение было принято Национальным банком во избежание риска реализации актива по заниженной цене и максимизации его стоимости", - объяснил регулятор.

Согласно сообщению, 12 декабря НБУ признал утратившим силу свое решение о согласовании условий реализации прав требования по кредитным договорам банка "Надра", выполнение которых обеспечивается ипотекой недвижимого имущества ТРЦ Respublika, торги по которым должны были состояться в четверг 13 декабря.

"Решение по определению дальнейших условий реализации прав требований по указанным кредитным договорам будет утверждаться исполнительной дирекцией ФГВФЛ, после чего Нацбанк рассмотрит вопрос о согласовании таких условий Respublika", - добавили в НБУ.

Как сообщалось, ранее Нацбанк согласовал повторную продажу по системе "голландских торгов" прав требования по двум кредитам ликвидируемого банка "Надра", в залоге по которым находится ТРЦ "Республика". Фонд гарантирования назначил аукцион на 13 декабря с начальной ценой 2,59 млрд грн.

Однако в день торгов в системе электронных продаж Prozorro.Sale появилось решение исполнительной дирекции ФГВФЛ отменить торги и снять лот с продажи, в связи с решением Национального банка от 12 декабря 2018 года о признании недействительными условий его продажи.

В то же время, как следует из данных на Prozorro.Sale, торги по лоту все-таки начались в четверг в 9:36 и, не смотря на поступившее 10:53 решение об отмене торгов, продлились ориентировочно до 16:00. После чего был определен победитель, предложивший цену в 543,9 млн грн. Но вскоре после этого в торгах бы

Реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.

Ввод в эксплуатацию ТРЦ Respublika общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная – 135 тыс. кв. м), строительство которого было начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее был перенесен на март 2015 года.

В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.

Инвестором проекта ТРЦ Respublika является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

В мае Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог продать ТРЦ за 1,1 миллиарда гривень - покупателей найти не удалось.