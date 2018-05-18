Фонд гарантирования не может продать крупнейший ТРЦ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог продать на торгах 18 мая права требования по двум кредитам банка "Надра", в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр Respublika за 1,1 миллиарда гривен.

Как свидетельствуют результаты аукциона на сайте "ProZorro.Продажи", после очередного аукциона покупателей на ТРЦ Respublika найти не удалось, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время Фонд гарантирования объявил очередной аукцион по данному лоту, торги по нему состоятся 30 мая.

При этом, начальная цена лота не будет снижена уже третьи торги подряд и составит 1,1 млрд грн. Шаг аукциона – 1% (11 млн грн).

Таким образом, с момента проведения первого аукциона 7 июля 2017 года стоимость прав на ТРЦ Respublika снизилась почти в 2,3 раза (с 2,495 млрд грн).

Ранее в пресс-службе Фонда гарантирования отмечали, что активы, включенные в состав лота, находятся в залоге у Нацбанка.

"Несмотря на это, НБУ как обеспеченный кредитор, имея право согласовывать способ и место реализации актива, определил, что повторные торги по продаже этого лота состоятся без снижения начальной цены реализации", – сообщали в пресс-службе Фонда.

Ранее сообщалось об интересе бизнесмена Александра Ярославского к ТРЦ Respublika.

Хозяйственный суд Киева 18 мая 2017 года удовлетворил иск НБУ к кипрской компании Berlinotto Limited об обращении взыскания на долю корпоративных прав ООО "Мегаполисжилстрой" (Киев), взявшего кредит в банке "Надра".

В качестве залога компания предоставила по этому кредиту корпоративные права на недостроенный проект ТРЦ Respublika в Киеве. Позднее банк "Надра" предоставил эти корпоративные права НБУ в качестве залога под кредит рефинансирования.

После того как банк "Надра" стал неплатежеспособным и не смог вернуть НБУ долг в размере 4,4 млрд гривен, центробанк начал реализовывать в судебном порядке свои права как залогодержателя корпоративных прав владельца ТРЦ Respublika.

В частности, в марте 2016 года НБУ подал иск к Berlinotto Limited с просьбой обратить взыскание на корпоративные права компании ООО "Мегаполисжилстрой" для частичного погашения задолженности неплатежеспособного банка "Надра" перед НБУ.

Суд подтвердил законность требований НБУ и обратил взыскание на корпоративные права "Мегаполисжилстрой".

Проект строительства ТРЦ Respublika был приостановлен в 2015 году решением собственника.

Ввод в эксплуатацию ТРЦ Respublika общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная – 135 тыс. кв. м), строительство которого начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года.

В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.

Девелопером проекта строительства ТРЦ Respublika, инвестиции в который ориентировочно составят 350 млн долларов, выступает компания "К.А.Н. Девелопмент", инвестором – ООО "Мегаполисжилстрой", генподрядчиком – "К.А.Н.Строй".

Инвестором проекта ТРЦ Respublika выступил бизнесмен Дмитрий Фирташ.