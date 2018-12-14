За найбільший ТРЦ пропонували 540 мільйонів, але НБУ скасував торги

Національний банк України скасував проведення 13 грудня голландського аукціону з продажу прав вимоги за двома кредитами ліквідованого банку "Надра" Дмитра Фірташа, у заставі за якими перебуває недобудований столичний торгово-розважальний центр Respublika.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі НБУ.

"Таке рішення було прийнято Національним банком для уникнення ризику реалізації активу за заниженою ціною і максимізації його вартості", - пояснив регулятор.

Згідно з повідомленням, 12 грудня НБУ визнав таким, що втратив силу своє рішення про погодження умов реалізації прав вимоги за кредитними договорами банку "Надра", виконання яких забезпечується іпотекою нерухомого майна ТРЦ Respublika, торги за якими мають відбутися в четвер 13 грудня.

"Рішення щодо визначення подальших умов реалізації прав вимог за цими кредитними договорами затверджуватиметься виконавчою дирекцією ФГВФО, після чого Нацбанк розгляне питання про погодження таких умов Respublika", - додали у НБУ.

Як повідомлялося, раніше Нацбанк погодив повторний продаж за системою "голландських торгів" прав вимоги за двома кредитами ліквідованого банку "Надра", у заставі за якими перебуває ТРЦ "Республіка". Фонд гарантування призначив аукціон на 13 грудня з початковою ціною 2,59 млрд грн.

Однак у день торгів у системі електронного продажу Prozorro.Sale з'явилося рішення виконавчої дирекції ФГВФО скасувати торги і зняти лот із продажу, у зв'язку з рішенням Національного банку від 12 грудня 2018 року про визнання недійсними умов його продажу.

Водночас, як випливає з даних на Prozorro.Sale, торги за лотом все-таки почалися в четвер о 9:36 і, незважаючи на рішення, що надійшло о 10:53 про скасування торгів, продовжилися орієнтовно до 16:00. Після чого було визначено переможця, який запропонував ціну в 543,9 млн грн. Але незабаром після цього з'явилося оголошення про скасування торгів.

Реалізацію проекту будівництва ТРЦ Respublika було припинено в 2015 році за рішенням власника.

Введення в експлуатацію ТРЦ Respublika загальною площею 298 тис. кв. м (орендна - 135 тис. кв. м), будівництво якого було розпочато навесні 2012 року на Кільцевій дорозі 1, 1-а, 1-в Києві, планувалося в четвертому кварталі 2014 року, пізніше було перенесено на березень 2015 року.

У ТРЦ Respublika, який після відкриття буде найбільшим ТРЦ у Києві і Україні, будуть розташовані 450 магазинів і зона розваг на площі понад 22 тис. кв. м. ТРЦ увійде до складу найбільшого в Україні МФК Respublika загальною площею 1,625 млн кв. м.

Інвестором проекту ТРЦ Respublika є бізнесмен Дмитро Фірташ.

У травні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зміг продати ТРЦ за 1,1 мільярда гривень - покупців знайти не вдалося.