Саудити завершили угоду з купівлі агрохолдингу "Мрія"

Британські Salic UK Ltd. (дочірня структура The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co., SALIC) і Mriya Farming PLC завершили процедуру купівлі-продажу більшості сільськогосподарських активів групи "Мрія".

Про це повідомила прес-служба агрохолдингу, передає "Інтерфакс-Україна".

Угода, сума і умови якої не розголошуються, включає всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії з правом оренди земельної банку.

"Після завершення угоди "Мрія" продовжить операційну діяльність в Україні спільно з дочірньою компанією SALIC - Continental Farmers Group (CFG). Обидві компанії завершать сезон як окремі бізнеси і в поточній конфігурації", - йдеться в повідомленні.

За даними агрохолдингу, в подальшому "Мрія" і CFG сфокусуються на підготовці до інтеграції активів і розробці стратегії об'єднаного бізнесу під керівництвом гендиректора Саймона Чернявського і голови правління Марка Леарда.

"Компанії планують представити спільну бізнес-стратегію весною 2019 року", - наголошується в повідомленні "Мрії".

Нагадаємо, раніше антимонопольний комітет дозволив британській Salic UK Limited придбати акції 11 підприємств агрохолдингу "Мрія", що забезпечують перевищення 50% у вищому органі правління товариств.

Salic отримала дозвіл купити кіпрські компанії Mriya Holding Cyprus Limited і Mriya Trading (Cyprus) Limited, а також зареєстровані в Україні ТОВ "Карго", "Лемківська Мрія", "Мрія Буковина", "Мрія Глибоччини", "Мрія Карпат", "Мрія -Підгайці", "Мрія Поділля", "Новагріс" і "Торговий Дім Аско".

Як повідомлялося, новий інвестор планує достроково викупити єврооблігації Mriya Farming Plc, материнської компанії агрохолдингу "Мрія". Йдеться про папери на суму в більш ніж на 208 млн доларів, емітованих в рамках реструктуризації зобов'язань компанії.

Протягом двох років новий власник планує інвестувати до 150 мільйонів доларів в нове обладнання, інфраструктуру, агротехнології та консолідацію земельного банку "Мрії", щоб вивести її діяльність на світовий рівень.

Земельний банк "Мрії" виросте до 210 тис. га - до її активів додадуться 45 тис. га, які належать українській Continental Farmers, якою також володіє SALIC.

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Економічна правда