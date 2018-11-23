Гривня ослабла на открытии межбанка
Пятница, 23 ноября 2018, 12:05
23 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,82 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,78 - 27,80 гривни;
Евро - 31,61 - 31,62 гривни;
Российский рубль - 0,4232 - 0,4238 гривни.
Напомним, 22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни за доллар.
На закрытии межбанка гривня торговалась на уровне 27,76 - 27,78 гривны за доллар.
Национальный банк на 23 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
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