Гривня ослабла на открытии межбанка

23 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,82 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,78 - 27,80 гривни;

Евро - 31,61 - 31,62 гривни;

Российский рубль - 0,4232 - 0,4238 гривни.

Напомним, 22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни за доллар.

На закрытии межбанка гривня торговалась на уровне 27,76 - 27,78 гривны за доллар.

Национальный банк на 23 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,74 гривни за доллар.

Экономическая правда