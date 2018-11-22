Гривня на межбанке укрепилась

22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;

Евро - 31,62 - 31,64 гривни;

Российский рубль - 0,4224 - 0,4231 гривни.

Напомним, Национальный банк на 22 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,77 гривни за доллар.

На закрытии межбанка 21 ноября гривня торговалась на уровне 27,73 - 27,75 гривны за доллар.

Как сообщалось, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины превысил 6 миллиардов долларов в октябре, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года.

Экономическая правда