Нацбанк укрепил курс гривни на 3 копейки

Национальный банк на 23 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,74 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,63 гривни.

Напомним, Национальный банк на 22 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,77 гривни за доллар.

На закрытии межбанка гривня торговалась на уровне 27,76 - 27,78 гривны за доллар.

Экономическая правда