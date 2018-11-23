Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк укрепил курс гривни на 3 копейки

Пятница, 23 ноября 2018, 09:00
 

Национальный банк на 23 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,74 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,63 гривни.

Напомним, Национальный банк на 22 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,77 гривни за доллар.

На закрытии межбанка гривня торговалась на уровне 27,76 - 27,78 гривны за доллар.

Экономическая правда

Нацбанк курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Необходимость принятия закона о "сплите" не просто назрела, она перезрела — НБУ 21 ноября 2018, 15:39
Нацбанк оставил неизменным официальный курс гривни 21 ноября 2018, 09:00
Нацбанк укрепил курс гривни на 7 копеек 15 ноября 2018, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте