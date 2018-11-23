Нацбанк укрепил курс гривни на 3 копейки
Пятница, 23 ноября 2018, 09:00
Национальный банк на 23 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,74 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,63 гривни.
Напомним, Национальный банк на 22 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,77 гривни за доллар.
На закрытии межбанка гривня торговалась на уровне 27,76 - 27,78 гривны за доллар.
Экономическая правда
powered by lun.ua