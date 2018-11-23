Гривня ослабла на відкритті міжбанку

23 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,79 - 27,82 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,78 - 27,80 гривні;

Євро - 31,61 - 31,62 гривні;

Російський рубль - 0,4232 - 0,4238 гривні.

Нагадаємо, 22 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,75 гривні за долар.

На закритті міжбанку гривня торгувалася на рівні 27,76 - 27,78 гривні за долар.

Національний банк на 23 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,74 гривні за долар.

Економічна правда