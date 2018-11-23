Гривня ослабла на відкритті міжбанку
П'ятниця, 23 листопада 2018, 12:05
23 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,79 - 27,82 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,78 - 27,80 гривні;
Євро - 31,61 - 31,62 гривні;
Російський рубль - 0,4232 - 0,4238 гривні.
Нагадаємо, 22 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,75 гривні за долар.
На закритті міжбанку гривня торгувалася на рівні 27,76 - 27,78 гривні за долар.
Національний банк на 23 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,74 гривні за долар.
Економічна правда
powered by lun.ua