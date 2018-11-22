Нафтогаз на 17% снизил цену на газ для промышленности в декабре

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 декабря 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 9 294,00 - 10 150,00 грн/тыс. куб. м (без НДС).

По сравнению с ценами на ноябрь 2018 года, в декабре цены уменьшен на 16,5-17%.

Напомним, с 1 ноября конечная цена газа для населения будет составлять 8548,92 грн за тысячу кубометров.

Экономическая правда