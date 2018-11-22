Нафтогаз на 17% знизив ціну на газ для промисловості у грудні

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 грудня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

В залежності від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 9 294,00 – 10 150,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

У порівнянні з цінами на листопад 2018 року, у грудні ціни зменшено на 16,5-17%.

Нагадаємо, з 1 листопада кінцева ціна газу для населення становитиме 8548,92 гривні за тисячу кубометрів.

Економічна правда