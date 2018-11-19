Главу Nissan арестовали из-за финансовых махинаций

Глава совета директоров автомобилестроительного концерна Nissan Карлос Гон добровольно явился в токийскую прокуратуру в понедельник и был арестован по обвинениям в финансовых нарушениях.

Об этом сообщил телеканал NHK, передает "Интерфакс-Украина".

Nissan Motor Co подтвердил в пресс-релизе, что Гон много лет занижал данные о личном доходе. Nissan также подтвердила, что намеревается требовать увольнения Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал Гону скрывать данные о доходах.

В сообщении Nissan говорится, что компания получила информацию от внутреннего источника и провела расследование.

Значительные объемы вознаграждения Гона много лет вызывали нарекания, пишет агентство Bloomberg. Больше всего споров было во Франции, где как директору Renault ему выплачивали около 9 млн долларов в год.

Акционеры Renault в прошлом отказывались одобрять подобные выплаты. Эти инциденты способствовали принятию во Франции закона, согласно которому решения акционеров об оплате труда топ-менеджеров являются обязательными.

64-летний Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений.

Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault занимает с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров. В 2013-2016 годах Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".

Акции Renault подешевели на 13% на торгах в Париже в понедельник, до минимума с 2014 года. Торги акциями Nissan в Токио завершились до того, как стало известно о возможном аресте и увольнении Гона, во Франкфурте они потеряли в цене 11%.