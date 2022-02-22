Япония готова присоединиться к санкциям против РФ: что могут запретить

KYODO

Япония заявила, что готова присоединиться к США и другим промышленно развитым странам G7 во введении санкций против РФ, если президент России отдаст приказ о вторжении в Украину.

Об этом пишет Japan Times.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал признание Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР" и отправление туда войск "неприемлемыми действиями и нарушением международного права".

По его словам, Япония готова к жесткому ответу, который может включать санкции.

"Мы будем внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация", – сказал Кисида.

Он добавил, что Япония будет принимать "конкретные решения, тесно сотрудничая с международным сообществом".

Перед этим министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяши заявил, что Токио будет работать с международным сообществом, включая страны G7, для "жесткого ответа" на действия России, "включая санкции".

"Новые санкции Японии, которые дополнят санкции, введенные против России в 2014 году после оккупации Крыма, будут включать запрет на экспорт полупроводниковых микросхем и других ключевых технологий, а также более жесткие ограничения для российских банков", - писала ранее газета Yomiuri.

Хотя Япония больше не является крупным экспортером полупроводников с долей только 10% мирового рынка микросхем, она является ключевым производителем специализированных электронных компонентов, таких как автомобильные микросхемы и датчики изображения, и доминирует в других отраслях промышленности, таких как высокотехнологичное производственное оборудование.

Какие санкции рассматривает Япония, премьер-министр страны не уточнил.

Напомним:

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее в Белом доме анонсировали, что президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В пресс-службе пояснили, что эти санкции не являются частью и не касаются того пакета строгих экономических мер, которые США совместно с союзниками и партнерами запланировали ввести против России в случае широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Экономическая правда