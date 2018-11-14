На ТЭЦ в Киеве установили фильтр, который снизит вредные выбросы в 30 раз

В столице запустили в работу новый электрофильтр, который поможет снизить уровень вредных выбросов на Дарницкой ТЭЦ более чем в 30 раз.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил после осмотра электрофильтра, сообщает пресс-служба столичной власти.

"Мы запустили в работу первый из предусмотренных новых электрофильтров. Это теперь позволяет более чем в 30 раз уменьшить выбросы вредных веществ в воздух", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что в этом году в рамках инвестиционной программы ООО "Еврореконструкция", которая является владельцем Дарницкой ТЭЦ, начато внедрение комплексной реконструкции газоочистного оборудования ТЭЦ. В частности, реконструкция предусматривает строительство пяти новых электрофильтров, которые значительно снизят уровень вредных выбросов и позволят уйти от технологии складирования золы.

Проектирование, установка и настройка электрофильтра были осуществлены на средства ТЭЦ. Стоимость - 96,8 млн грн.

Еще 4 электрофильтра, по словам Кличко, планируют установить в течение следующих трех лет - до конца 2021 года.

Также в рамках реконструкции ТЭЦ планируется строительство установок сероочистки и азотоочистки и рекультивация золоотвала - озера "Горячка".

"Это ключевая программа для того, чтобы в Киеве был чистый воздух. И мы должны делать все возможное, чтобы работа Дарницкой ТЭЦ соответствовала европейским стандартам", - добавил городской голова.

По его словам, прогресс в решении экологической проблемы, которая десятилетиями существовала на Левом берегу Киева, стал возможным благодаря совместной работе городской власти, ООО "Еврореконструкция", НКРЭКУ и местных жителей-активистов. Городская власть возглавила координацию процессов, в частности - утверждение инвестпрограммы на государственном уровне.

Дарницкая ТЭЦ поставляет тепло в Днепровском и Дарницком районах для около 270 тысяч жителей Левобережья. Введена в эксплуатацию более 60 лет тому назад и тогда находилась за пределами города. Основным топливом для ТЭЦ является уголь, при его сжигании образуются золошлаковые отходы, которые складируются. Сегодня на станции начаты процессы переоснащения.

Вместе с тем, мэр напомнил, что в Киеве также воплощают другие масштабные проекты, которые позволят улучшить экологическую ситуацию. Это, в частности, реконструкция Бортнической станции аэрации и осуществление ремонтных работ на мусоросжигательном заводе "Энергия".

Экономическая правда