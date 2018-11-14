На ТЕЦ у Києві встановили фільтр, що знизить шкідливі викиди у 30 разів

У столиці запустили в роботу новий електрофільтр, що допоможе знизити рівень шкідливих викидів на Дарницькій ТЕЦ більш, ніж у 30 разів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив після огляду електрофільтра, повідомляє прес-служба столичної влади.

"Ми запустили в роботу перший із передбачених нових електрофільтрів. Це тепер дозволяє більш як у 30 разів зменшити викиди шкідливих речовин у повітря", - зауважив Кличко.

Мер зазначив, що цього року в рамках інвестиційної програми ТОВ "Єврореконструкція", яка є власником Дарницької ТЕЦ, розпочато впровадження комплексної реконструкції газоочисного обладнання ТЕЦ. Зокрема, реконструкція передбачає будівництво п’яти нових електрофільтрів, які значно знизять рівень шкідливих викидів та дозволять відійти від технології складування золи.

Проектування, встановлення та налагодження електрофільтра було здійснене за кошти ТЕЦ. Вартість – 96,8 млн грн

Ще 4 електрофільтри, за словами Кличка, планують встановити протягом наступних трьох років – до кінця 2021 року.

Також у рамках реконструкції ТЕЦ планується будівництво установок сіркоочищення та азотоочищення і рекультивація золовідвалу – озера "Гарячка".

"Це ключова програма для того, щоб у Києві було чисте повітря. І ми маємо робити все можливе, аби робота Дарницької ТЕЦ відповідала європейським стандартам", – додав міський голова.

За його словами, прогрес у вирішенні екологічної проблеми, що десятиріччями існувала на Лівому березі Києва, став можливим завдяки спільній роботі міської влади, ТОВ "Єврореконструкція", НКРЕКП та місцевих мешканців-активістів. Міська влада очолила координацію процесів, зокрема – затвердження інвестпрограми на державному рівні.

Дарницька ТЕЦ постачає тепло у Дніпровському та Дарницькому районах для близько 270 тисяч жителів Лівобережжя. Введена в експлуатацію понад 60 років тому і тоді знаходилася за межами міста. Основним паливом для ТЕЦ є вугілля, при спалюванні якого утворюються золошлакові відходи, що складуються. Сьогодні на станції розпочаті процеси переоснащення.

Разом із тим, мер нагадав, що у Києві також втілюють інші масштабні проекти, що дозволять поліпшити екологічну ситуацію. Це, зокрема, реконструкція Бортницької станції аерації та здійснення ремонтних робіт на сміттєспалювальному заводі "Енергія".

Економічна правда