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На Подоле в Киеве застройщик сносит историческое здание во время войны

Пятница, 25 февраля 2022, 17:43
 

Владелец каменного здания конца XIX века постройки в историческом Подоле в Киеве ведет строительные работы.

Об этом написал юрист Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.

"Верх цинизма – пока наши Герои ведут ожесточенное сопротивление российским оккупантам возле Академгородка, сучий потрох решает свои "вапросы".

"Дужие казаки" разбирают каменный дом конца ХІХ века на Подоле. Цимлянский переулок, 3", – написал Перов.

Он добавил, что в период военного положения проведение строительных работ запрещено.

Экономическая правда

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строительство Киев

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