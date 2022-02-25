На Подоле в Киеве застройщик сносит историческое здание во время войны
Пятница, 25 февраля 2022, 17:43
Владелец каменного здания конца XIX века постройки в историческом Подоле в Киеве ведет строительные работы.
Об этом написал юрист Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.
"Верх цинизма – пока наши Герои ведут ожесточенное сопротивление российским оккупантам возле Академгородка, сучий потрох решает свои "вапросы".
"Дужие казаки" разбирают каменный дом конца ХІХ века на Подоле. Цимлянский переулок, 3", – написал Перов.
Он добавил, что в период военного положения проведение строительных работ запрещено.
Экономическая правда
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