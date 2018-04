Почта Германии продавала данные о клиентах политическим партиям — СМИ

Немецкая почтовая компания Deutsche Post продавала политическим партиям Германии данные о своих клиентах.

Об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на результаты собственного исследования, передает Коммерсант.

По информации издания, почтовая компания начала продавать личные данные клиентов через свою "дочку" Deutsche Post Direkt GmbH в 2005 году.

Во время выборов в 2017 году Христианско-демократический союз и Свободная демократическая партия заказывали проведение анализа электората у этой компании.

Обе партии подтвердили изданию наличие таких контрактов. Deutsche Post предоставляла партиям анонимные данные своих клиентов, в том числе, информацию о поле, возрасте, семейном статусе и образовании, а также о наличии у них жилья и автомобиля, и о доходах.

Напомним, в марте Facebook оказался в центре скандала после того, как The New York Times и The Guardian провели расследование о незаконном использовании личных данных пользователей соцсети.

Бывший сотрудник Cambridge Analytica, специалист по анализу данных Кристофер Вайл рассказал, что компания использовала для таргетирования политической рекламы личные данные более 50 млн пользователей Facebook, полученные без их разрешения.

Глава компании Марк Цукерберг собирается дать показания по поводу утечки данных в Конгрессе.

