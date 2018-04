Пошта Німеччини продавала дані про клієнтів політичним партіям — ЗМІ

Німецька поштова компанія Deutsche Post продавала політичним партіям Німеччини дані про своїх клієнтів.

Про це повідомляє Bild am Sonntag з посиланням на результати власного дослідження, передає Комерсант.

За інформацією видання, поштова компанія почала продавати особисті дані клієнтів через свою "дочку" Deutsche Post Direkt GmbH у 2005 році.

Під час виборів у 2017 році Християнсько-демократичний союз і Вільна демократична партія замовляли проведення аналізу електорату у цій компанії.

Обидві партії підтвердили виданню наявність таких контрактів. Deutsche Post надавала партіям анонімні дані своїх клієнтів, в тому числі, інформацію про стать, вік, сімейний статус та освіту, а також про наявність у них житла і автомобіля, і про доходи.

Нагадаємо, в березні Facebook виявився в центрі скандалу після того, як The New York Times і The Guardian провели розслідування про незаконне використання особистих даних користувачів соцмережі.

Колишній співробітник Cambridge Analytica, фахівець з аналізу даних Крістофер Вайл розповів, що компанія використовувала для таргетування політичної реклами особисті дані понад 50 млн користувачів Facebook, отримані без їх дозволу.

Глава компанії Марк Цукерберг збирається дати свідчення з приводу витоку даних в Конгресі.

