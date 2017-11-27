Wizz Air возобновляет полеты из Харькова и добавляет новые рейсы из Львова

Лоукост-перевозчик Wizz Air возобновляет свою деятельность из Харькова, а также открывает 5 новых маршрутов, которые будут запущены в 2018 году из региональных аэропортов Львова и Харькова.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Новые рейсы из Харькова в Дортмунд и Катовице будут выполняться дважды в неделю, начиная с апреля и июня, соответственно", - говорится в пресс-релизе компании.

"Львовская сеть лоукост-маршрутов в дополнение к недавно объявленному рейсу Львов-Лондон со следующей весны будет расширена тремя новыми направлениями: Дортмунд, Катовице и Гданьск", - добавляется там.

В компании отметили, что с начала этого года открыто 6 новых рейсов из Киева в Варшаву, Познань и Люблин в Польше, Нюрнберг и Франкфурт-Хан в Германии и Копенгаген в Дании. Кроме того, весной этого года возобновилось выполнение перелетов из Львова в Берлин и Вроцлав.

Вместе с сегодняшним объявлением, в 2018 году из Украины будет открыто 8 новых рейсов, в том числе два новых маршрута из Киева в Таллинн и Лиссабон.

Напомним, Wizz Air отменил плату за ручную кладь.