Wizz Air запустит 26 новых рейсов из четырех городов Украины

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Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует разместить в Украине еще семь своих самолетов, увеличив их общее количество с четырех до одинадцати.

Об этом сообщили представители авиакомпании на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

Пять новых самолетов будут размещены в Киеве (дополнительно к трем уже базирующимся в столице), еще два самолета получат базу во Львове (дополнительно к одному авиасудну).

Wizz Air также планирует в 2021-2022 годах запустить 12 новых направлений из Киева, 9 со Львова, 3 из Одессы и два из Харькова.

На карте авиасообщения с Украиной у Wizz Air появится четыре новые страны – Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды.

Суммарно авиакомпания планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны мира.

Напоминаем:

Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об "открытом небе".

Соглашение об "открытом небе" имеет за цель уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие – должны снизиться цены на билеты.