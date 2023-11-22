Бухгалтер на аутсорсі – 8 причин, чому делегувати payroll професіоналам вигідно

Керівники компаній та підприємці все частіше розглядають можливість віддати розрахунки виплат працівникам на аутсорс. Натхненним прикладом є досвід закордонних колег, які вже давно успішно практикують сервіс розрахунків "під ключ" через бухгалтерський супровід на аутсорсі.

Чому та кому це особливо вигідно в українських реаліях?



Сьогодні дуже поширеною є ситуація, коли на підприємстві чи компанії є бухгалтерський відділ (чи окремий бухгалтер), який веде всю бухгалтерію, однак нарахування заробітних плат та інших виплат, як найбільш складний та трудомісткий в розрахунках процес, вимагає окремої штатної одиниці.

І окремої відповідальності. Дуже часто головний бухгалтер (або ж і сам керівник) саме з цих причин делегує нарахування заробітної плати підлеглим або шукає можливості для оптимізації процесів.

Ідеальним рішенням є делегування payroll на аутсорс професіоналам бухгалтерської справи. В процесі роботи керівник та компанія неодмінно відчують наступні 8 переваг і зітхнуть полегшено.

Перенесення відповідальності у юридичній площині на підрядника

По-перше, делегування payroll на аутсорс допомагає мінімізувати ризики в процесі роботи найманого співробітника, передавши процес сторонній юридичній особі, яка несе відповідальність у судовому порядку.

По-друге, складні розрахунки виплат (заробітні плати, відпустки, лікарняні/декретні) та супутня комунікація з кадрами вимагає постійного ресурсу. Компанія чи підприємство не завжди може забезпечити цю комунікацію і, в результаті, страждає репутація роботодавця, якого звинувачують у "безвідповідальності".



Коли payroll на аутсорсі, то компанія-підрядник несе відповідальність за неправильний розрахунок, невчасно здану звітність по зарплатах, за невчасно зроблені оплати тощо.

"Відповідальність, яку несе компанія-підрядник, є сталою. Адже на відміну від власного співробітника компанії, який може завтра в один момент піти з компанії, знявши з себе всі зобов’язання, компанія-підрядник має з підприємством договір та юридичні зобов’язання. Якщо бухгалтер поточний, які через компанію-підрядника вів розрахунки, з певних причин звільняється, то процеси підхоплює інший бухгалтер підрядника без зміни зобов’язань. І ми як підприємство, забезпечуючи безперервний процес бухгалтерського супроводу, так само стабільно несемо і відповідальність в судовому порядку, якщо раптом не виконали свої зобов’язання", – зазначає Яна Декусар, партнер, директор департаменту кадрового супроводу та HR Nota Group.

Фінансова вигода – заощадження на штатних видатках

Елементарні підрахунки показують, що вигідніше мати бухгалтерський супровід на аутсорсі, аніж тримати бухгалтера в штаті. Чому? По-перше, потрібно обладнати штатній одиниці робоче місце (робочий стіл, стілець, певний робочий простір, а також ноутбук та програмне забезпечення та інше).

Крім цього, оформлюючи співробітника в штат, компанія платить за нього податки, а також усі додаткові передбачені витрати, такі як страхування, навчання, чек-апи, лікарняні та відпустки тощо.

Працюючи з компанією-підрядником замовник не платить за робочий простір та забезпечення ефективного робочого процесу бухгалтера, тому що купує не "штатну одиницю", а сервіс.

"Віддавши бухгалтерські послуги на аутсорс, роботодавець вже може не перейматися тим, що співробітник захворів, пішов у відпустку, завтра народить, у нього незручний стіл чи зламався ноутбук, а "нарахування незроблені". Компанія-підрядник дозволяє знятий цей головний біль, а натомість роботодавець отримує оплачені послуги вчасно", – підкреслює Яна Декусар, партнер, директор департаменту кадрового супроводу та HR Nota Group.

Безперервний налагоджений процес – без огляду на "людський фактор"

Компанія-підрядник, як правило, гарантує, що "людський фактор" буде нівельований, тобто робочий процес матиме безперервну тяглість, без простоїв через пошук нового співробітника та пауз "на сімейні обставини".

"Бухгалтер захворів чи звільнився – це вже не проблема компанії, це вже наша проблема, підрядника, і ми вирішуємо її непомітно для замовника, зберігаючи безперервну тяглість процесу попри зміни/заміни співробітника. Ми, а не замовник, витрачаємо свій час на онбордінг нової людини", – зазначає Яна Декусар, партнер, директор департаменту кадрового супроводу та HR Nota Group.

Вища кваліфікація кадрів – вища якість роботи

Як правило, підрядник аутсорсингової компанії бере на роботу кращих фахівців з готовністю платити зарплати вище ринкових, тому що специфіка роботи не дозволяє схибити. Надто висока ціна помилки: юридична відповідальність плюс реноме на ринку послуг.

Ключовим є те, що підрядник має експертизу для відбору кращих фахівців. Тоді як підприємець/керівник/, приймаючи на роботу бухгалтера, часто грає в "лотерею", спостерігаючи, як себе проявить той чи інший співробітник.

В цій ситуації критичним є те, що бухгалтера притягнути до відповідальності через його помилки непросто, тому що швидко пишеться заява на звільнення за власним бажанням і бухгалтер може в певних випадках позиватися в суді до роботодавця. Як правило, в судових позовах правосуддя тяжіє до ухвалень рішень на користь співробітника, а не підприємства.

Забезпечення конфіденційності

Унеможливити витік даних – це пріоритетний напрям безпеки будь-якого бухгалтерського сервісу.

"З кожним працівником у нас підписаний NDA. Ми постійно посилюємо кібер-захист. На сьогодні ми захищені від витоку інформації через нашу пропрацювану it-безпеку", – розповідає Яна Декусар, партнер, директор департаменту кадрового супроводу та HR Nota Group.

Страховка від плину кадрів

Сьогодні ментальне здоров’я кожного змушує вносити корективи у робочі процеси. Однак в компанії є процеси, які тяжко зупинити й простій в одній ділянці дасть збої в кількох інших. Компанія-підрядник – це страховка від "незамінних" людей.

Експертна реакція у період змін

Компанія-підрядник завжди дає оперативну реакцію на зміни у законодавстві. Тоді як немає жодних гарантій, що найманий працівник звик оперативно відстежувати всі зміни у законодавстві або буде це робити регулярно. Компанія-підрядник професійно моніторить всі профільні нововведення, оскільки несе відповідальність у юридичній площині за невідповідність розрахунків та звітності чинним нормам закону.

Афінітивний консалтінг

Якщо ситуація вимагає перегляду окремих розрахунків або їх оптимізації, замовнику вигідно отримати консультацію у підрядника, який вже професійно занурений в поточну ситуацію компанію.

"У нас є окремий експертний відділ, який фахово надасть не просто оцінку ситуації та рекомендації, а й поглиблено проаналізує запит клієнта, оскільки в цьому випадку ми не поверхнево дотичні до процесів, ми їх обслуговуємо", – зазначає Яна Декусар, партнер, директор департаменту кадрового супроводу та HR Nota Group.

Які "болі" компаній сьогодні найбільш ефективно вирішить payroll на аутсорсі?

Нестача кадрів

В українських реаліях ми постійно зіштовхуємося з нестачею профільних кадрів через виїзд фахівців за кордон. Знайти професіоналів на "бюджетну" зарплату непросто, окрім того, дуже часто знайти спеціаліста потрібно швидко.

В українських реаліях ми постійно зіштовхуємося з нестачею профільних кадрів через виїзд фахівців за кордон. Знайти професіоналів на "бюджетну" зарплату непросто, окрім того, дуже часто знайти спеціаліста потрібно швидко. Низька компетенція

Кращі спеціалісти або виїхали, або вже мають стабільну зайнятість. У воєнних реаліях професійний розвиток для багатьох стає або неможливим, або неактуальним.

Кращі спеціалісти або виїхали, або вже мають стабільну зайнятість. У воєнних реаліях професійний розвиток для багатьох стає або неможливим, або неактуальним. Людський фактор

Незлагоджені комунікації, затримки в роботі, погіршене ментальне здоров’я часто вносять корективи в робочі процеси, які негативно впливають на ефективність роботи компанії загалом.

Які задачі можна делегувати бухгалтерському супроводу на аутсорсі?

Опрацювання даних для нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам.

Щомісячні розрахунки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного соціального внеску (ЄСВ), військового збору та інших соціальних відрахувань (за їх наявності).

Облік додаткових виплат або компенсацій працівникам (лікарняні, відпускні, при звільненні, допомоги при вагітності та пологах тощо).

Підготовка звітів про заробітну плату для керівництва на щомісячній або іншій основах.

Підготовка та подання до уповноважених державних органів/установ/фондів України щомісячної та щоквартальної звітності із заробітної плати та ПДФО.

Надання підтримки працівникам із запитаннями про оплату праці та підготовка довідок на прохання працівників.

Повний перелік послуг замовник та підрядник погоджують в індивідуальному порядку та фіксують договором. Бухгалтерський сервіс на аутсорсі дає змогу ефективно та автономно оптимізувати процес розрахунків виплат співробітникам та пов’язану з цим звітність.