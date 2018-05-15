Річниця санкцій: чому мільйони українців продовжують відвідувати "Вконтакте"

Через рік після запровадження санкцій мільйони жителів України заходять у російські соціальні мережі і користуються забороненими IT-сервісами. Чому це відбувається?

Рівно рік тому набув чинності указ президента України про санкції проти російських юридичних осіб.

Серед іншого указ змусив українських інтернет-провайдерів заблокувати доступ до інтернет-сервісів "Вконтакте", "Однокласники", "Яндекс", "Mail.ru", а також обмежив роботу українських представництв ТОВ "1С" — розробника популярного бухгалтерського програмного забезпечення.

"Економічна правда" писала про те, у зв'язку з чим глава держави запровадив санкції, і з якими ризиками пов'язаний цей крок. Через рік ЕП оцінила ефективність введених обмежень. Оцінка торкнулася діяльності в Україні чотирьох російських інтернет-ресурсів і компанії "1С".

Мільйони щоденних відвідувачів

Згідно з указом, санкції проти російських компаній введені на три роки. Проте висновок про ефективність цих обмежень можна зробити вже зараз.

З одного боку, в результаті блокування середня денна частка відвідуваності ресурсів vk.com, yandex.ua, mail.ru, odnoklassniki.ru за рік в Україні впала у 2,5-4 рази, а охоплення аудиторії знизилося у півтора-два рази.

З іншого боку, це сталося в перші місяці після набуття указом чинності. Потім показники стабілізувалися. За відвідуваністю російська соціальна мережа "Вконтакте" за рік спустилася з другого місця на четверте. Мережа "Одноклассники" впала з п'ятого на дев'яту позицію.

Рейтинг російських сайтів в Україні, ПК і мобільний браузер на ОС Android

Інтернет асоціація України

У грудні 2017 року "Вконтакте" щодня відвідували 4,41 млн жителів України, мінімум раз на місяць — 8,19 млн при 21 млн регулярних користувачів інтернету.

Кількість жителів України, які відвідують заблоковані російські сайти, грудень 2017 року, ПК і мобільний браузер на ОС Android

Середня денна частка, % Средня денна частка, млн осіб Охоплення, % Охоплення, млн осіб vk.com 21 4,41 39 8,19 yandex.ua 18 3,78 38 7,98 mail.ru 11 2,31 32 6,72 odnoklassniki.ru 14 2,94 25 5,25 Источник: Factum Group Ukraine

Також компанія SimilarWeb за запитом ЕП надала інформацію про відвідування заборонених сайтів користувачами комп'ютерів або ноутбуків.

Відвідуваність російських інтернет-ресурсів користувачами з України, тільки комп'ютери

SimilarWeb

Таким чином, всупереч блокуванню доступу до російських сайтів мільйони жителів України продовжують відвідувати ці інтернет-ресурси.

100 500 способів обходу блокування

Чому українці мають доступ до заблокованих ресурсів і продовжують їх відвідувати? З таким питанням ЕП звернулася до виконавчого директора Інтернет-асоціації України Володимира Куковського.

"Ви читали казку "Чарівник з країни Оз"? — пише у відповідь Куковський. — Там Дороті з друзями по дорозі в казкову країну зупинилися перед воротами, які охороняли вартові. Після роздумів мандрівники вирішили обійти ворота, тому що навколо воріт був голий степ.

Так і з блокуванням. Є 100 500 способів обходу блокування доступу, і не користуються ними тільки через лінощі або з патріотичних міркувань. Ефективне блокування може бути тільки на хостингу, а не на доступі".

Більшість опитаних ЕП фахівців у сфері інтернет-технологій скептично оцінюють ефективність блокування сайтів. Член громадської ради при Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації Олександр Федієнко каже, що в Україні нема нормативного акта про блокування, тому їх ефективність сумнівна.

За його словами, оператори виконали указ в рамках свого розуміння. Хтось не виконав, бо це суперечить закону про телекомунікації. Федієнко також зазначив, що завдяки блокуванням жителі України стали більш обізнаними і тепер легко обходять такі технічні рішення.

Як оцінювати ефективність санкцій

ЕП надіслала офіційний запит до Ради національної безпеки і оборони з проханням повідомити, за якими критеріями цей орган оцінює ефективність блокування російських інтернет-сервісів. На момент підготовки публікації редакція не отримала відповіді.

Це питання прокоментував президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський. Він вважає, що оцінювати результативність санкцій слід залежно від того, які були цілі блокування.

"Напевно, ми досягли економічної мети. Російські інтернет-сервіси стали отримувати з українського ринку менше грошей. Якщо ж говорити про маніпуляції поведінковими перевагами за допомогою, наприклад,"Вконтакте", то мені здається, що цієї мети ми не досягли.

Маніпуляції можуть відбуватися і в "Фейсбуці". Питання — у сумі заплачених грошей. Так само, як Cambridge Analytica допомагала Трампу, вона може працювати і в Україні. Ми просто цього не знаємо", — говорить Ольшанський.

"Яндекс.Таксі" йти не збирається

В Україні сервіс "Яндекс.Таксі" почав працювати в жовтні 2016 року, але вже у травні 2017 року потрапив під санкції. Однак зараз послуги служби жителям Києва доступні. Встановити додаток і викликати таксі нескладно.

Всеволод Некрасов

За словами директора Української таксомоторної асоціації Андрія Антонюка, водіїв у "Яндекс.Таксі" стало набагато менше, вони не їздять з наклейками, тому що в місті багато патріотично налаштованих людей.

"Компанія працює нелегально і не збирається йти. Водії з нею співпрацюють, бо там найнижча комісія. В Uber вона становить 25-30%, в Uklon — 10%. У "Яндекс.Таксі" в певні дні комісії нема, в інші дні — лише 5%", — каже Антонюк.

Учасник київського ринку таксі в неформальному спілкуванні з журналістом ЕП повідомив, що в компанії Uklon вкрай незадоволені роботою "Яндекс.Таксі" в Україні. Тимчасом у коментарі ЕП представник Uklon був стриманий.

На питання, як блокування "Яндекс.Таксі" позначилося на роботі цього сервісу, в компанії Uklon відповіли, що з технічної точки зору блокування в інтернеті працюють недостатньо ефективно.

"Приклад — боротьба з Teelgram у Росії, через що блокувалися тисячі IP-адрес Google і Amazon. В Україні не зроблено навіть це. Усі сервіси працюють через вбудовані VPN. Де-факто блокування не було", — відповіли в Uklon.

"1С" — живіший за всіх живих

Указ президента обмежив роботу в Україні розробника бухгалтерського програмного забезпечення "1С". Обмеження були накладені на московське підприємство ТОВ "1С" і на його українські філії: ТОВ "1С мультимедіа Україна", Київ, ТОВ "1С-телур модуль", Львів, ТОВ "1С-Рарус софт Україна", Харків.

За словами спікерів ЕП, санкції не вплинули на позиції "1С": продукт утримує 98% українського ринку бухгалтерського програмного забезпечення. Франчайзингові українські представники "1С" розвивають свої розробки, продають їх українським компаніям і підтримують своїх нинішніх клієнтів.

"Коли ми пропонуємо франчайзинговим компаніям перевести клієнтів на інше програмне забезпечення, вони відповідають, що їм це не цікаво. У них стабільний бізнес. Доки не з'явиться альтернатива, підприємства будуть користуватися "1С", — говорить співрозмовник ЕП, який просив не називати його ім'я.

За словами спікера, змінити ситуацію може тільки законодавча заборона.

Тимчасом Ольшанський сумнівається в доцільності введення санкцій щодо "1С". За його словами, 80% коду української "1С" пишуться в Україні. Також він не вірить, що програмісти можуть ховати в коді "1С" уразливості.