Зеленський увів у дію санкції проти Януковича, Дерипаски і Курченка

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 12 жовтня про санкції проти "младоолігарха" часів Януковича Сергіия Курченка, самого Віктора Януковича, російського олігарха Олега Дерипаски і міністра оборони України часів Януковича Павла Лебедєва.

Про це йдеться в указі Зеленського №694/2022 від 12 жовтня.

Відповідно до додатку до рішення РНБО, санкції вводяться терміном на 10 років. Вид обмежувального заходу - блокування активів (тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними).

При цьому рішенням РНБО у графі "вид обмежувального заходу" цифру і слова "1) блокування активів ‒ тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном" виключили.

Кабміну разом зі Службою безпеки України та Національним банком України рішенням РНБО доручили забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Зеленський своїм указом поклав контроль за виконанням рішення РНБО на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"У сьогоднішньому указі президента фігурують лише чотири особи тому, що обмежувальні заходи (санкції) по ним застосовувалися окремим рішенням Ради нацбезпеки, ініціатором якого був Кабінет Міністрів України", - заявив у коментарі Forbes заступник керівника Офісу президента (ОП) Андрій Смирнов.

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За словами Смирнова, найближчим часом слід очікувати уведення в дію рішення РНБО про застосування решти санкцій. "Рішення велике, підготовча робота над ним триває. В роботі 83 кілограми документів, більше 3,5 тисяч суб’єктів", - пояснив Смирнов.

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Нагадуємо:

РНБО 30 вересня ухвалила рішення про запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим.

Як раніше повідомляла ЕП, у списку, зокрема, співвласник "Альфа груп" Михайло Фрідман.

Після схвалення санкцій відповідним рішенням РНБО, документи відправляють в Офіс президента, після чого глава держави вводить санкції своїм указом. Наразі відповідного указу президента Володимира Зеленського опубліковано не було.

До санкційного списку, який Рада нацбезпеки та оборони схвалила 30 вересня, потрапили, зокрема, родина президента РФ Владіміра Путіна, Владімір Сальдо та інші ключові російські політики, олігархи та колаборанти.

Економічна правда