Шерше ля Ашан. Замість виходу французька компанія розширює бізнес в Росії

Мережа супермаркетів "Ашан" входить до десятки найбільших іноземних компаній Росії. Попри війну, яка супроводжується актами тероризму та геноциду з боку армії окупантів, його французькі власники навідріз відмовляються покидати російський ринок.

У квітні ритейлер скоротив інвестиції у свій російський підрозділ, однак реального результату це не дало. "Ашан" продовжує розвивати свою мережу супермаркетів у РФ, підігрувати окупантам в імпортозаміщенні та сплачувати податки на сотні мільйонів доларів.

В Україні магазини мережі "Ашан" зазнають обстрілів ракетами, і навіть протести працівників українського офісу не змусили головну компанію змінити рішення.

Оскільки Росія оголосила мобілізацію та тягне свою економіку на воєнні рейки, стає все складніше відрізнити співучасника воєнних злочинів від компанії, яка просто "служить звичайним людям". То що може змусити французів піти з російського ринку?

Чому "Ашан" залишився в РФ

В Росії французька мережа "Ашан" управляє 241 магазином, в яких працюють близько 30 тисяч людей. Ринок країни-агресора генерує для материнської Auchan Holding 11% всіх доходів.

Ймовірно, саме через це ритейлер, попри військове вторгнення росіян в Україну, вирішив залишитись в РФ, поки інші міжнародні компанії масово закривали свої бізнеси.

І цьому знайшли виправдання. Генеральний директор "Ашан" Ів Клод назвав це "турботою про співробітників та цивільне населення". Він висловив побоювання, що якщо компанія припинить свою діяльність, то її активи націоналізують, а російський топ-менеджмент потрапить під переслідування.

Путінські силовики дійсно чинили тиск на великих іноземних гравців, але це не стало аргументом для більш ніж 1000 міжнародних компаній, які за пів року повністю покинули Росію.

Що стосується питання етики, то французький офіс "Ашан" заявив, що російське населення нібито не несе відповідальності за розв’язану війну, а сама компанія працює на благо простих людей. І продовжує сплачувати податки в російський бюджет.

Офіційна позиція ритейлера

За даними ЕП, лише у 2020 році "Ашан Ритейл Россия" сплатив у бюджет суму, еквівалентну 167 млн дол. Відомо, що більш ніж 15% бюджету Російської Федерації направляється на армію, і ще більше – на утримання багатотисячної армії пропагандистів та силовиків, на яких і тримається путінський режим.

Якщо порахувати, скільки податків з мережі "Ашан" щорічно йдуть суто на підтримку російської армії, то отримаємо суму в 1,5 раза більшу, ніж українці зібрали під час кампанії Сергія Притули "Народний Байрактар". І це без урахування інших витрат російського бюджету, які опосередковано пов’язані з війною.

У бажанні залишитись на ринку країни-агресора "Ашану" підіграла і французька влада. 24 березня, рівно через місяць після початку повномасштабного вторгнення, президент Еммануель Макрон заявив, що компанії можуть самі вирішувати, чи йти їм з російського ринку.

У травні ходили чутки, що "Ашан" передасть свій бізнес третім особам та припинить діяльність в Росії, проте цю інформацію спростувало керівництво компанії. Попри санкції та збитковість російської мережі ритейлер продовжує працювати.

Для української аудиторії, навесні офіс "Ашан Україна" повідомив, що материнська компанія припинила інвестувати в нові проєкти та "ізолювала" офіс в РФ. Для російського підрозділу це нібито означало зменшення підтримки нових IT-проєктів, припинення відкриття нових магазинів та ремонту вже існуючих.

Із сайту українського "Ашану"

"Вищезазначені санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу, сплати податків та високої вірогідності банкрутства", – переконували в українському офісі компанії.

В Україні цей крок французів сприймався як "покарання" для країни-агресора та як певне компромісне рішення компанії, яка не бажає покидати Росію, але хоче зберегти обличчя.

Проте аналіз діяльності російського підрозділу "Ашан" за 8 місяців війни показує, що ніякої катастрофи для нього не сталося. Компанія продовжує розвивати мережу на російському ринку, сплачувати податки та перебувати на одній хвилі з іншими ритейлерами.

Розширення бізнесу та проєкти зі "Сбєром"

У вересні комерційний директор російської мережі "Ашан" Ася Балабай заявила, що компанія не планує відкривати нові магазини на території РФ. Однак це навряд чи пов’язано з призупиненням інвестицій.

Річ у тім, що російський "Ашан" вже давно закриває неприбуткові супермаркети. У 2021 році компанія закрила одразу 36 магазинів та сфокусувалась на розвитку онлайн-продажів.

Водночас мережа Leroy Merlin, яка належить власникам "Ашан", французькій сім’ї Мюльє, вже у 2023 році планує відкрити новий магазин у місті Владимир. Французькі власники готові розширювати бізнес в Росії попри мобілізацію та терористичні методи війни з Україною.

Розширення мережі "Ашан" зараз відбувається не шляхом будівництва нових магазинів, а через впровадження сервісів для онлайн-торгівлі. Примітною в цьому напрямку є співпраця з компанією "Сбєрмаркет", яка належить підсанкційним російським "Сбєрбанку" та Mail.ru.

Після 24 лютого "Ашан" та "Сбєрмаркет" відкрили у Москві перший спільний даркстор (склад, призначений виключно для обробки онлайн-замовлень). Влітку ці дві компанії почали тестувати новий сервіс із самовивозу замовлень автомобілем. Завдяки цій співпраці "Ашан" в Росії розраховує у 2023 році вдвічі наростити онлайн-продажі.

Після виходу великих західних компаній на російському ринку звільнилось багато місця для власних торговельних марок супермаркетів. В липні, у коментарі виданню "Известия", представники "Ашан" заявили, що компанія має намір розширювати асортимент власної торговельної марки.

Але як російський "Ашан" вирішує проблему скорочення постачань з-за кордону?

З березня компанія проводила в регіонах Росії так звані "дні постачальника". Це заходи, під час яких керівництво обрало для співпраці 112 нових потенційних виробників з РФ. Про ці заходи радісно відзвітували російські чиновники, адже це вписується в їхню політику імпортозаміщення.

На свій день народження мережа показала десятки нових товарів російського виробництва. Мова зокрема про ту продукцію, яка випала через західні санкції: червона риба, кава, дитяче харчування, іграшки тощо.

Генеральний директор "Ашан Россия" Іван Мартинович входить до президії асоціації ритейлерів АКОРТ, яка активно лобіює розширення в РФ паралельного імпорту. Це механізм, який дозволяє завозити продукцію із сусідніх країн в обхід санкцій та без дозволу виробника.

З початком великої війни Росію залишили багато роздрібних мереж. Сотні закритих торговельних точок та розірваних ланцюгів імпорту звільнили місце для тих компаній, які вирішили залишитись на російському ринку.

"Ашан", "Метро", Leroy Merlin створили прецедент, коли західні компанії ризикнули зберегти свій російський бізнес та тепер не несуть за це жодної відповідальності.

Дилема "Ашану" в Україні

9 травня росіяни обстріляли торговельний центр "Рів’єра" у передмісті Одеси. Серед зруйнованих в ньому магазинів був і супермаркет "Ашан". Залишки продукти зі знищених прилавків на 5 млн грн керівництво магазину віддало ЗСУ та місцевим жителям.

В українському офісі "Ашан" ЕП заповняють, що їхні співробітники не розділяють рішення головної компанії та регулярно висловлюють свою негативну думку про діяльність в Росії у пресрелізах, на нарадах та в ділових листуваннях.

Однак офіс у Франції не бачить жодних протиріч та не бажає змінювати позицію, про що періодично нагадує публічно. За наповнення казни окупанта, спроби перечекати війну та отримання вигоди зі спорожнілого російського ринку материнську компанію все одно ніхто не зможе покарати.

Українські споживачі опинились перед складною дилемою. З одного боку логічно було б "проголосувати гаманцем" та бойкотувати українські супермаркети цієї мережі, як навесні закликав глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. З іншого – українські магазини навіть під час війни є надійним роботодавцем та платником податків.

За останні 6 місяців "Ашан Україна" сплатила в державний бюджет 635 млн грн податків. В українській мережі магазинів працює 5 тисяч людей, яких, за словами представників компанії, з 24 лютого жодного разу не скорочували.

Проблема в тому, що така патова ситуація влаштовує Auchan Holding, адже їм не потрібно обирати сторону та втрачати свої російські або українські інвестиції.

Коли компанія "Ашан" залишилась на російському ринку після мобілізації, масових ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та відкритого ядерного шантажу стало зрозуміло, що сім’я Мюльє не має жодних червоних ліній.

Тому єдиним виходом є вторинні санкції, якими західні країни можуть пригрозити компаніям, що допомагають режиму Путіна продовжувати війну.