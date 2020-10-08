Автолюкс розширює мережу маршрутів в Україні

Автобуси найпопулярнішого українського перевізника "Автолюкс" (AUTOLUX) почали курсувати до Львова, Чернігова, Вінниці, Кривого Рогу, Луцька, Рівного.

Також додалися зупинки в Черкасах, Смілі та інших містах. Попит на внутрішні регулярні рейси постійно зростає, все частіше українці віддають перевагу саме автобусу.

Доступні квитки, комфорт поїздки і можливість виїхати з сьогодні на завтра — основні переваги регулярних автобусних рейсів. В умовах невизначеності, коли складно планувати поїздки на місяць вперед, пасажирські автобуси мають попит серед українців.

Для того, щоб дістатися до потрібного міста або містечка, достатньо просто зайти на сайт або в додаток на смартфоні і купити квиток. Наприклад, з Києва до Чернігова можна доїхати за 70 грн, в Одесу за 315 грн, до Львова за 250. Регулярні акції роблять покупку ще вигіднішою!

Основний упор Автолюкс робить на розвиток зручною мережі маршрутів по Україні — щомісяця відкриваються нові рейси і зупинки. З вересня відкриті прямі рейси з Києва до Львова, Чернігова, Рівного, Луцька.

З кінця літа автобуси "Автолюкс" стали курсувати до Вінниці, Кривого Рогу, Ізмаїлу, Умані. Додані також нові зупинки в Черкасах, Смілі.

"Ми намагаємося оперативно реагувати на потреби пасажирів і їдемо туди, де нас чекають", - зазначив співвласник компанії "Автолюкс", Андріс Подгорнійс.

У Автолюкса великий автопарк, є як зовсім нові автобуси, так і машини з тривалим ресурсом, що добре зарекомендували себе. Середній вік парку - 5-6 років.

"Це якісні автобуси з високим рівнем комфорту і розумною бортовою електронікою", підкреслив Подгорнійс.

На борту кожного автобуса Автолюкс, є в наявності такі звичні для європейця речі як зручні сидіння, підставки для ніг, Wi-Fi, туалет і клімат контроль.

У більшості автобусів встановлені індивідуальні планшети для перегляду фільмів, прослуховування музики або аудіокниг.

Автолюкс, чи не єдиний автобусний перевізник України, який підтримує постійний зв'язок з клієнтами. Будь-який пасажир може отримати консультацію зручним способом - на цілодобовій гарячій лінії, на сайті, в соціальних мережах або ж в одному з представництв компанії.

Сьогодні, "Автолюкс" - лідер серед пасажирських автобусних перевізників України.

Подивитися розклад автобусів і придбати квитки можна на офіційному сайті: autolux.ua.