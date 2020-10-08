Автолюкс расширяет сеть маршрутов по Украине

Автобусы самого популярного украинского перевозчика Автолюкс (AUTOLUX) начали курсировать во Львов, Чернигов, Винницу, Кривой Рог, Луцк, Ровно. Также добавились остановки в Черкассах, Смеле и других городах. Спрос на внутренние регулярные рейсы постоянно растет, все чаще украинцы отдают предпочтение именно автобусу.

Доступные билеты, комфорт поездки и возможность уехать с сегодня на завтра - основные преимущества регулярных автобусных рейсов.

В условиях неопределенности, когда сложно планировать поездки на месяц вперед, пассажирские автобусы стали настоящей палочкой-выручалочкой для многих украинцев.

Для того, что бы добраться до нужного города или поселка, достаточно просто зайти на сайт или в приложение на смартфоне и купить билет.

Например, из Киева в Чернигов можно доехать за 70 грн, в Одессу за 315 грн, во Львов за 250. Регулярные акции делают покупку еще выгодней!

Основной упор Автолюкс делает на развитие удобной сети маршрутов по Украине — каждый месяц открываются новые рейсы и остановки. С сентября запущены прямые рейсы из Киева во Львов, Чернигов, Ровно, Луцк. С конца лета автобусы "Автолюкс" стали курсировать в Винницу, Кривой Рог, Измаил, Умань. Добавлены также новые остановки в Черкассах, Смеле.

"Мы стараемся оперативно реагировать на потребности пассажиров и едем туда, где нас ждут", — отметил совладелец компании "Автолюкс", Андрис Подгорнийс.

У Автолюкса большой автопарк, есть как совершенно новые автобусы, так и хорошо зарекомендовавшие себя машины с длительным ресурсом.

Средний возраст парка – 5–6 лет. "Это качественные машины с высоким комфортом и умной бортовой электроникой", подчеркнул Подгорнийс.

На борту каждого автобуса Автолюкс, есть в наличие такие привычные для европейца вещи как удобные сиденья, подставки для ног, Wi-Fi, туалет и климат контроль.

В большинстве автобусов установлены индивидуальные планшеты для просмотра фильмов, прослушивания музыки или аудиокниг.

Автолюкс, едва ли не единственный автобусный перевозчик Украины, который поддерживает постоянную связь с клиентами. Любой пассажир может получить консультацию удобным способом — по круглосуточной горячей линии, на сайте, в социальных сетях или же в одном из представительств компании.

На сегодняшний день, "Автолюкс" - лидер среди пассажирских автобусніх перевозчиков Украины.

Посмотреть расписание автобусов и приобрести билеты можно на официальном сайте: autolux.ua.