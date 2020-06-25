Всі розділи
Укр / Рус

ЄС не визначив список країн, для яких відкриє кордони 1 липня – ЗМІ

Четвер, 25 червня 2020, 10:00
 

Посли країн Євросоюзу 24 червня не змогли визначити остаточний список країн, для громадян яких ЄС відкриє свої кордони 1 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Свобода.

Представники країн-членів ЄС домовилися лише, що остаточний список складатиметься із приблизно 20 держав світу. З європейських країн, які не входять до складу ЄС, право на в’їзд можуть отримати три балканські (Боснія, Чорногорія та Сербія) і три карликові (Андорра, Монако і Ватикан) держави.

Спершу у списку фігурувала також Грузія (населення майже 4 мільйони людей), але наразі її там немає. Деякі країни члени мають сумнів, що медична система цієї кавказької країни буде здатна впоратися з контролем захворюваності на коронавірусну інфекцію, хоча фактично зараз епідемія в Грузії перебуває під контролем.

Продовження узгодження відбудеться у п’ятницю 26 червня.

України в списку країн, для громадян яких Євросоюз відкриє кордони з 1 липня, не було від початку. Як повідомлялося, з останнім збільшенням кількості нових заражень коронавірусом Україна вийшла за межі, які може встановити Єврокомісія для держав, мешканців яких пускатимуть як туристів до Шенгенської зони.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄС авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС ухвалив спеціальні правила для сприяння банківському кредитуванню під час пандемії 24 червня 2020, 16:12
Кордони ЄС залишаться закритими для українців і після 1 липня 24 червня 2020, 10:30
Стільці для IKEA з українського бука: як незаконно вирубують карпатський ліс 24 червня 2020, 00:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!