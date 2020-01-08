Автовиробництво у Німеччині обвалилося рекордно за чверть століття

Ключовий для ФРН сектор - автопром - падає другий рік поспіль на тлі торгової війни Китаю і США, стиснення глобального попиту і посилення норм шкідливих викидів.

Про це пише Bloomberg.

Найбільші німецькі автовиробники, включаючи Volkswagen, BMW і Daimler, в 2019 році випустили 4,66 млн машин. Це мінімум з 1996 року.

За рік виробництво скоротилося на 9%, а відносно рівнів 2016 року - майже на 18%. Головним болем для німецьких концернів став іноземний попит: всередині країни продажі виросли на 4,5% і стали рекордними з 2009 року.

Однак експортні замовлення пішли глибоко в мінус на тлі рецесії світового автопрому, який завершив 2019 рік максимальним падінням з глобальної фінансової кризи.

Автовиробники та їхні дилери втрачають покупців другий рік поспіль: якщо в минулому році вони недорахувалися 1,4% продажів, то в цьому втратять ще 4% (за оцінкою Fitch).

"Зоною лиха" стає Китай, де за січень-жовтень продажі впали на 11%, а за підсумками року стануть меншими на 2,1 млн машин (21,6 млн), прогнозує Fitch.

Економіка Німеччини балансує на межі рецесії: у третьому кварталі вона показала зростання на 0,1% до другого кварталу, коли був зафіксований спад на 0,1%.

У річному вираженні ВВП додав 1% в третьому кварталі, 0% - у другому, а в першому кварталі впав на 0,6%.

МВФ прогнозує зростання німецької економіки на 0,5% за підсумками минулого року і прискорення до 1,2% в 2020 році.

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