Автовиробництво у Німеччині обвалилося рекордно за чверть століття
Ключовий для ФРН сектор - автопром - падає другий рік поспіль на тлі торгової війни Китаю і США, стиснення глобального попиту і посилення норм шкідливих викидів.
Про це пише Bloomberg.
Найбільші німецькі автовиробники, включаючи Volkswagen, BMW і Daimler, в 2019 році випустили 4,66 млн машин. Це мінімум з 1996 року.
За рік виробництво скоротилося на 9%, а відносно рівнів 2016 року - майже на 18%. Головним болем для німецьких концернів став іноземний попит: всередині країни продажі виросли на 4,5% і стали рекордними з 2009 року.
Однак експортні замовлення пішли глибоко в мінус на тлі рецесії світового автопрому, який завершив 2019 рік максимальним падінням з глобальної фінансової кризи.
Автовиробники та їхні дилери втрачають покупців другий рік поспіль: якщо в минулому році вони недорахувалися 1,4% продажів, то в цьому втратять ще 4% (за оцінкою Fitch).
"Зоною лиха" стає Китай, де за січень-жовтень продажі впали на 11%, а за підсумками року стануть меншими на 2,1 млн машин (21,6 млн), прогнозує Fitch.
Економіка Німеччини балансує на межі рецесії: у третьому кварталі вона показала зростання на 0,1% до другого кварталу, коли був зафіксований спад на 0,1%.
У річному вираженні ВВП додав 1% в третьому кварталі, 0% - у другому, а в першому кварталі впав на 0,6%.
МВФ прогнозує зростання німецької економіки на 0,5% за підсумками минулого року і прискорення до 1,2% в 2020 році.
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