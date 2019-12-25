Париж на Різдво залишився без метро і приміського транспорту

25 грудня, коли у Франції відзначають католицьке Різдво, через страйк в Парижі закриті всі лінії метро і майже не ходять приміські поїзди і автобуси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

З поїздів далекого прямування в цей день курсує лише один з шести, зазначає видання.

Попри заклик президента Еммануеля Макрона оголосити "різдвяне перемир'я", серія протестів проти пенсійної реформи триває. Через них тисячі французів зіткнулися з труднощами добирання додому напередодні Різдва.

У вівторок національний залізничний оператор Франції SNCF повідомив про скасування до 40% швидкісних поїздів. Також скасовано до 20% регіональних потягів. Кількість машиністів поїздів SNCF, які беруть участь у страйках, склала трохи менше 50%.

Страйки проти запланованої пенсійної реформи тривають з 5 грудня. Президент Макрон хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

Нові переговори профспілок з урядом на цю тему мають відбутися 7 січня.

Тим часом у французьких соцмережах набирає популярність тематична пісня у виконанні молодої співачки Монтеа. "Все, що я хочу на Різдво - щоб ходили потяги", - співає вона. "У мене немає грошей на таксі, я сиджу вдома сама, подаруйте мені кілька поїздів, поки я не зійшла з розуму", - йдеться в пісні, якою французи вітають один одного у день Різдва.

Європейська правда