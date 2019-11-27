Страйки фінських поштарів та авіапрацівників досягли свого і припинилися
Страйк поштових працівників Фінляндії, який тривав більше двох тижнів, закінчився після того, як було досягнуто домовленості про оплату праці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Профспілка, що представляє інтереси працівників державної поштової служби Posti, заявила, що задоволена досягнутою в середу угодою за трудовими контрактами близько 700 обробників пакетів.
Згідно з заявою профспілки, співробітники негайно повернуться до роботи, щоб впоратися зі значними затримками листів і посилок, додавши, що фіни отримають їх до Різдва.
У понеділок транспортний сектор Фінляндії провів страйк солідарності з поштовиками, що спонукало національну авіакомпанію Finnair скасувати майже 300 рейсів.
З наступного тижня на знак солідарності до страйку планували долучитися залізничники.
Європейська правда
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