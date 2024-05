Міста 2.0: що спільного між Масдаром і Миколаєвом

Плановані громади (англ. Master Planned Communities) – це вільний переклад терміна, яким позначають масштабні забудови з комплексною інфраструктурою, заздалегідь спланованими зручностями та послугами.

Вони відіграють дедалі важливішу роль у сучасному урбаністичному розвитку. Попит на такі громади стрімко зростає у світі, адже вони пропонують покращення якості життя, згуртованість та можливості для активної участі мешканців.

Плановані громади – це великі проєкти забудови, де все ретельно сплановане: житлові квартали, школи, парки, зони відпочинку, комерційні об'єкти. Такий підхід забезпечує цілісний дизайн, покращує якість життя мешканців, створює можливості для взаємодії та розвитку спільноти.

Від Флориди до Південної Кореї Master Planned Communities пропонують покращення життя, зниження впливу на довкілля і тісну взаємодію мешканців.

Celebration, Флорида, США: "місто-сад" стало взірцем нового урбанізму. Тут немає типових кварталів – лише затишні квартали з пішохідними вулицями, парками та зеленими зонами. Місто спроєктоване так, щоб люди могли комфортно жити, працювати та відпочивати, не користуючись автомобілем.

Masdar City, ОАЕ: екомісто з нуля стало втіленням стійкого розвитку. Усі будівлі зведені з екологічних матеріалів, а енергія генерується за допомогою сонячних батарей та вітряних турбін. Masdar City – це не лише житловий простір, а й центр досліджень та інновацій у сфері "зелених" технологій.

Такий вигляд матиме місто Масдар джерело: royaldesign.ua

Songdo International Business District, Південна Корея: футуристичний діловий район вражає хмарочосами, підземними тунелями та інтелектуальними системами управління. Songdo International Business District позиціонує себе як модель для сталого міського розвитку, центр світової економіки та інновацій.

New Songdo City, Південна Корея: неподалік від Songdo International Business District збудоване ще одне планове місто – New Songdo City. Тут акцент зроблений на комфорті та добробуті мешканців. Місто має розвинену інфраструктуру: парки, школи, медичні заклади та розважальні центри. New Songdo City – приклад того, як можна поєднати інновації та високу якість життя.

Punggol Digital District, Сінгапур: район стає центром цифрових технологій Сінгапуру. Тут розташовані офіси провідних IT-компаній, дослідницькі центри та університети. Punggol Digital District – не просто діловий простір, а місце, де розвиваються інноваційна культура та співпраця між бізнесом та наукою.

У США ця концепція стала масовою для так званих пенсійних містечок. Чимало забудовників одразу роблять комплекси з прицілом на пенсіонерів. У такому комʼюніті не буде школи, зате девелопер передбачить клініку, кілька клубів за інтересами, місця риболовлі та навіть поля для гольфу.

Секрет успіху Master Planned Communities полягає в поєднанні інноваційного міського планування, принципів сталого дизайну та активної взаємодії з громадою під час проєктування й будівництва.

За різними оцінками, якісно сплановане "містечко 2.0" може допомогти зекономити до 20% на обслуговуванні. Тобто більш високий рівень комфорту поєднується з нижчими витратами на підтримку містечок. Звучить нібито парадоксально, але справа полягає в ретельній підготовці та витратах на етапі розробки концепту, що легко можуть розтягнутися на два-три роки.

Проте є й недоліки. Плановані громади критикують за соціально-економічну сегрегацію, вплив на довкілля та обмежену гнучкість стосовно потреб, що змінюються. Іншим бар’єром є тривалий період планування для забудовника.

Якісна громада вимагає підготовки щонайменше протягом двох-трьох років перед початком зведення. У ринкових умовах забудовник, який отримав ділянку та може почати будівництво, навряд чи розтягуватиме цей етап майже на такий же строк, скільки може тривати будівництво більш звичного ЖК чи котеджного містечка.

Для подолання цих викликів необхідно застосовувати інклюзивний дизайн, дотримуватися принципів екологічної відповідальності та залучати громаду до процесу розвитку міста. В Україні зараз оновлюються підходи до міського планування. Плановані громади можуть стати інструментом для створення сучасних та комфортних урбаністичних середовищ.

Пілотним проєктом можна вважати реконструкцію Миколаєва за підтримки UNECE. На першому етапі міжнародні експерти разом з українськими фахівцями проаналізували стан міста та розробили стратегічний план розвитку, який врахує потреби мешканців. Цей проєкт може стати взірцем для інших українських міст.

Використання принципів планованих громад українськими містами потребує врахування демографічних тенденцій, інфраструктурних потреб та цілей економічного розвитку. Доцільно також залучати міжнародних забудовників та містобудівників для обміну досвідом та використання їхньої експертизи.

Для підтримки розвитку планованих громад в Україні потрібні зміни на рівні політики містобудування. Це може включати реформу зонування, стимулювання проєктів сталого дизайну та державно-приватні партнерства. Спільна робота держави, забудовників та громад дозволить створити інклюзивні та сталі міста майбутнього, де кожен українець матиме високу якість життя.

Плановані громади – це перспективний напрямок розвитку міст. Для успішної реалізації цієї концепції необхідна тісна співпраця всіх зацікавлених сторін. Плановані громади пропонують рішення для складних питань урбанізації, можуть стати рушійною силою покращення якості життя українців та економії ресурсів.