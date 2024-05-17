Шанс на справедливість. Ціна питання – 10 мільядрів на рік для держбюджету

1 грудня минулого року ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" зупинило видобуток газу. Причиною для цього стало рішення суддів Шостого апеляційного адміністративного суду.

Але воно також мало вплив на інші українські компанії, які одночасно з нами продовжують боротьбу за свої права. Віримо, що справедливий суд в Україні є можливим та сподіваємося на найскоріше вирішення ситуації, як щодо нас, так і щодо всіх підприємств, які потрапили під "суддівський каток".

"Укрнафтобуріння" (УНБ) – одна з найбільших в Україні приватних компаній з видобутку природного газу. У 2010 році підприємство отримало спецдозвіл на промислову розробку Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища у Харківській області.

Весь цей час компанія ані на хвилину не зупиняла основну виробничу діяльність. Навіть після ворожих обстрілів. Коли минулого року "Укрнафтобуріння" перейшло в управління державної "Укрнафти", було збережено колектив та інвестиції, відновлено пошкоджені об’єкти, докладено максимальних зусиль для збільшення видобутку.

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Позитивний результат нашої роботи мав конкретне вираження, як в кубометрах, так і в гривнях.

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Це риторичне питання. Бо виробнича діяльність УНБ зупинилася з початком зими. З 1 грудня 2023 року компанія не видобуває газ та нафту, не сплачує ренту до державного бюджету. А це в цілому втрати в розмірі близько 10 млрд грн податків та дивідендів і майже 500 млн м3 природного газу на рік.

А все тому, що 28 листопада за ініціативою Державної служби геології та надр України Шостий апеляційний адміністративний суд анулював спецдозвіл №6349 від 10 липня 2019 року.

Саме цей документ надавав компанії право здійснювати видобуток на Сахалінському родовищі. Але це ще не все. Суд одночасно скасував наказ №204, на підставі якого спецдозвіл №6349 був виданий.

ЗМІ вже неодноразово розписували абсурдність цього рішення з точки зору права та логіки.

Але Держгеонадра та суд так поспішали позбавити нас спецдозволу, що не звернули уваги на той нюанс, що скасований наказ стосувався не лише "Укрнафтобуріння". Крім УНБ, ним видавалися ще 17 дозволів 15 підприємствам. Серед яких "Укргазвидобування", "Турбоатом" (зараз АТ "Українські енергетичні машини"), комунальні підприємства тощо.

Всі ці компанії навіть не знали про те, що суди розглядають наказ, що стосується їх прав, а в подальшому апеляційний суд своїм рішенням поставить їх на межу правового поля, а можливо і виштовхнув за цю межу. Бо вони мають спецдозволи, але не існує документа, що є підставою для їхньої видачі.

Користувачі надр були позбавлені можливості захистити свої права. Наскільки нам відомо, навіть в Держгеонадрах не можуть дати правову оцінку наслідкам своїх дій. Хоча скасування наказу відбулося саме за їхньої ініціативи.

Саме тому не лише "Укрнафтобуріння" вимушене відстоювати свої права у суді. У січні 2024 року, "Українські енергетичні машини" подали апеляційну скаргу, бо суд без їх участі вирішив питання про їх права та обов'язки.

Але їм відмовили у відкритті апеляційного провадження. Лише у квітні Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу цього підприємства, завдяки чому Шостий апеляційний адміністративний суд відкрив апеляційне провадження. Розгляд скарги відбудеться вже 20 травня.

Справедливе рішення відкриє шлях до позитивного результату для всіх підприємств, чиї права були порушені у цій справі.

"Укрнафтобуріння" дуже сподівається, що абсурдна ситуація, безпідставно створена Держгеонадра, буде виправлена Шостим апеляційним адміністративним судом і справедливість буде відновлена.

Перше.

Газовидобувна компанія під контролем держави має видобувати газ та приносити державі прибуток, особливо у такий скрутний для української енергетики час. 500 млн кубометрів газу - це вагомий ресурс, що точно допоможе українцям пройти наступну зиму.

Друге і найголовніше.

10 млрд грн податків на рік – це кошти, які мають йти на підтримку захисників України. Особливо зараз, коли російські окупанти намагаються розширити фронт, атакуючи Харківщину та Сумщину.

Це дрони. Це зброя. Це екіпірування. Це техніка для наших військових. Зараз від одного удару молоточка суддів залежить, отримає країна мільярди гривень на захист, чи ні.

То яким буде це рішення?

Закликаємо всіх небайдужих – поставте це питання під час судового засідання в понеділок, 20 травня.

Чи зможе Держава використати увесь наявний ресурс для перемоги? Мовчати далі немає сили!

Приходьте і підтримайте нас!

Адреса: вул. Князів Острозьких, 8, корп. 30.

Головуючий суддя – Оксененко Олег Миколайович, зал судового засідання № 14.

Початок засідання о 12.15.